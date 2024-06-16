Bodrum'un ekonomisini can suyu olacak Marshall Adaları bayraklı "Vista" geldi! 1191 turist şehre indi

16 Haziran 2024 11:26 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:47

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli yolcu gemisiyle 1191 turist geldi.

BODRUM'UN EKONOMİSİNİ CAN SUYU OLACAK MARSHALL ADALARI BAYRAKLI "VİSTA" GELDİ!

Antalya Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 242 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 1191 yolcu ve 784 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi.

Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı. Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.