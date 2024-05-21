BofA dolar/TL tahminini açıkladı! Bankanın raporunda dikkat çeken ifadeler

21 May 2024 09:25 - Güncelleme : 21 May 2024 09:26

Dolar endeksi Fed başkanlarından gelen mesajlarla 104 puan seviyesine gelirken yurt içinde kurlarda ılımlı yatay seyir devam ediyor. Ekonomi yönetiminden gelen değerli Türk Lirası adımları sürerken yabancı kurumlardan ardı ardına dolar/TL tahmini geliyor.

İYİMSER GÖRÜNÜM ARTTI

Bank of America Securities, Türkiye’de para politikasının sıkılaşmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha iyimser hale geldiklerini ifade etti. Reel sektörün ekonomide kayda değer bir yavaşlama gördüğünü, bankaların ise dolardan dönüşün başladığını gördüğünü anlattı.

PARA DURUŞ YETERİNCE SIKI

BofA ekonomist ve stratejistleri Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından kritik verilerin yer aldığı önemli bir rapor yayımladı. “İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in” başlıklı raporda, “Özel sektör artık ekonomideki yavaşlamayı hissediyor ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde” ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ ENDİŞE

BofA, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti.

Raporda dikkat çeken ifadeler arasında “Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi Döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” yer aldı.

YAZ AYLARINA İŞARET ETTİ

Açıklamaların devamında “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” yorumu yapıldı.

BofA Dolar/TL ’nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor.