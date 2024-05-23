BofA "Dolar/TL'nin sabit kalması halinde" diyerek açıkladı

23 May 2024 12:15 - Güncelleme : 23 May 2024 12:18

Bank of America (BofA) Securities yüksek carry getirisi nedeniyle TL’de uzun pozisyon önerisinde bulundu.

DÜŞÜK GERİ TAHVİLLER İÇİN OLUMLU

Aralarında Mikhail Liluashvili ve David Hauner'in da bulunduğu BofA analistlerinin yayımladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Pozitif cari denge mevsimselliği ve sıkı parasal koşullar Türk lirası carry trade getirisini gelecek birkaç ayda destekleyecektir. Türk lirasında forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız. Düşük carry ve yabancı sahipliği tahviller için olumlu ancak piyasa bizim tahminimize göre daha güvercin bir para politikası görünümüne sahip."

FORWARDLAR İMA EDİLENDEN DAHA DÜŞÜK

Turizm gelirlerinin desteklediği ödemeler dengesinin mevsimselliğinin Türk lirası pozisyonlar için destekleyici olduğu kaydedildi. BofA, Dolar/TL tahmininin forwardların ima ettiği patikadan daha düşük olduğunu belitti.

TL YÜZDE 9,4 GETİRİ SUNUYOR

Öte yandan yayımlanan raporda, “Gelişmekte olan piyasalarda Türk lirasının en yüksek carry- oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu açıklandı.

"Dolar/TL'nin sabit kalması halinde Türk lirası 3 aylık forwardlar üzerinden yüzde 9,4'e kadar beklenen getiri sunuyor" denilen BofA raporunda, Türk lirası forwardlarda pozisyonların kalabalıklaştığı, bunun da, negatif bir küresel şok yaşanması halinde, pozisyon sıkışması riski ortaya çıkardığı belirtildi.