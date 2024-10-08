BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti!

08 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:37

Bank of Amerika Türkiye için enflasyon tahminini güncelleyerek yükseltti. Amerikalı bankaya göre, yılsonunda Türkiye'de enflasyon yüzde 43,3 olacak.

Bank of America​ (BofA) Türkiye​'ye ilişkin yayımladığı raporda enflasyon​ beklentilerini açıkladı. Banka raporunda enflasyonun gelecek dönemde yavaşlamaya devam edeceği ifade edildi.

YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu paylaştığı raporda bankanın enflasyon tahminleri yüzde 42,2'den yüzde 43,3'e revize edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada "Para politikası duruşundaki sıkılık ve bazı verilerde de görüldüğü gibi yavaşlayan iç taleple beraber enflasyonun son çeyrekte düşeceği konusunda temkinli iyimseriz" ifadelerine yer verildi.

2025 FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Banka TCMB​'ye ilişkin faiz beklentilerini de açıklayarak Eylül ayı enflasyon verisinin baz senaryolarını değiştirmediği ve ilk faiz indiriminin Aralık'ta beklendiğini ifade etti. Raporda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmezsek Aralık ayında 200-250 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Eğer veriler hayal kırıklığına neden olursa ilk faiz indirimini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebiliriz" denildi.

Banka, asgari ücretin yıl sonu enflasyon beklentisine yakın oranda artması durumunda aylık enflasyonun ilk çeyrekte geçici olarak ivmeleneceğini vurguladı. Bu durumda TCMB'nin küçük adımlarla indirimlere devam edebileceği öngörülerek "2025 yılı sonu politika faizi beklentimiz yüzde 30" ifadesine yer verildi.