BofA’dan Türkiye raporu: Faiz ve enflasyon için tahmin geldi

26 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:53

Bank of America yayımladığı bir raporda Türkiye için faiz tahmininde bulundu. Bankanın tahminlerine göre aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim öngörülüyor.

HSCB'den Türkiye için faiz, dolar ve enflasyon tahmini geldi!

HSCB'den Türkiye için faiz, dolar ve enflasyon tahmini geldi!

Bank of America​ Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir rapor yayımladı. Banka ekonomide keskin bir daralma yerine yumuşak bir iniş öngörüldüğünü ifade ederken aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim beklediğini ifade etti.

ARALIK'TA AYINA İŞARET ETTİ

BofA ekonomisti Zümrüt İmamoğlu tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası’nın faiz indirimine acele etmeyeceği yönünde görüş bildirildi. Banka açıklamasında aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim öngörüldüğü, kasım ayında ise verilerin beklenenden daha fazla iyileşmesi durumunda 150-200 baz puanlık daha küçük bir indirimin mümkün olabileceği ifadelerine yer verdi.

ENFLASYON​ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Raporda, hizmet sektöründe kira enflasyonunun aylık yüzde 7 seviyelerinde seyrettiği vurgulandı. Genel hizmetlerde ise aylık yüzde 4,6 oranında bir artış gözlemlendiği belirtildi. Bu kapsamda BofA, bu yüksek hizmet enflasyonu ve gıda fiyatlarının, yıl sonu için Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 38'lik enflasyon oranına ulaşmayı zorlaştırabileceğini açıkladı.

Bank of America, 2024 yılı enflasyon beklentisini yüzde 42, 2025 yılı beklentisini ise yüzde 25 şeklinde ifade etti.