MÜSİAD'ın bölgesel asgari ücret talebi tartışma başlattı! 23 yıl uygulanmıştı

14 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:56

2025 asgari ücret zammı dört gözle beklenirken, MÜSİAD'ın ortaya attığı "bölgesel asgari ücret" önerisi büyük tartışma başlattı. İstanbul başta olmak üzere hayat koşullarının ağır olduğu şehirlerle geçim şartlarının görece daha kolay olduğu Anadolu kentlerini ayıran teklif kamuoyunu ikiye böldü!

Milyonlarca çalışan, 2025​ asgari ücret​ zammı ne olur sorusuna odaklanmış durumda. Yüksek enflasyon​ nedeniyle zam​ konusunda beklentiler yüksek ancak Hükümet​'in bu konuda nasıl bir tutum izleyeceği henüz netleşmiş değil.

Hal böyleyken ortaya birçok öneri atılırken Müstakil İş Adamları Derneği'nin sunduğu teklifi büyük tartışma başlattı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı daha önce 1951-1974 yılları arasında uygulanan 'bölgesel asgari ücret' uygulamasını yeniden gündeme getirdi.

"EV KİRALARINDA FARK 10 BİN LİRA"

MÜSİAD Başkanı Asmalı, Anadolu'da geçim şartları ve kira dengesinin daha iyi olduğu düşencesinden hareketle, “Anadolu’nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3’te 2’sine çalışırım diyenler var” dedi.

Türkiye'de geçmişte 23 yıl uygulanan bölgesel asgari ücret sisteminden Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçilmişti. ASGARİ ücret 2024 yılında bir kez zam aldı. 2025 Ocak ayı için pazarlıklar aralık ayının başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, toplanarak asgari ücrete karar verecek.