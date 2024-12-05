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Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:15

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) temettü verecek. Hisse başı brüt temettü belli oldu. Bor Şeker A.Ş. (BORSK) tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Kâr Payı Dağıtım kararı hakkında detaylı bilgi verildi. İşte temettü tarihi ve net kar patı ödeme tutarı.

Temettü​ veren hisseler sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul​'da Aralık ayında 14 şirket yatırımcılarına temettü verecek. Bunlardan biri de Bor Şeker. BORSK yarın temettüleri dağıtacak. 

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 1. Resim

BOR ŞEKER TEMETTÜ TUTARI NE KADAR?

Bor Şeker (BORSK), 6 Aralık 2024’ta hisse başına net 0,40 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler hesaplara 10 Aralık 2024’te geçecek.

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 1. Resim

ARALIK AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da Aralık ayının kalanında temettü veren şirketler şöyle;

LİDER TURİZM (LIDER)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 18.562.500 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,112 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 10 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 3. Resim

ELİTE GIDA (ELITE)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 5.832.000 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,045 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024

FORTE BİLGİ TEKNOLOJİ (FORTE)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 6.799.933,66 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,101 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 4. Resim

GRAİN TÜRK (GRTRK)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 4.470.000 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,036 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 13 Aralık 2024

E BEBEK (EBEBK)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 36.000.000 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,225 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 16 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 5. Resim

BİM MAĞAZALAR (BIMAS)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 2.428.000.000 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 3,825 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ (ATATP)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 27.039.493 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,285 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 6. Resim

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET (ALKLC)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 8.970.984,16 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,080 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 20 Aralık 2024

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (SDTRR)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 32.547.860 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,505 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 23 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 7. Resim

PANORA GAYRİMENKUL GYO (PAGYO)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 49.059.300 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,564 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 24 Aralık 2024

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO(CMENT)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 641.250.000 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 7,356 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 26 Aralık 2024

DCT TRADİNG DİS TİCARET (DCTTR)

  • Dağıtılacak Temettü Tutarı: 3.987.468 TL
  • Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,010 TL
  • Temettü Ödeme Tarihi: 31 Aralık 2024

Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler - 8. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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