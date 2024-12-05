Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler

05 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:15

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) temettü verecek. Hisse başı brüt temettü belli oldu. Bor Şeker A.Ş. (BORSK) tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Kâr Payı Dağıtım kararı hakkında detaylı bilgi verildi. İşte temettü tarihi ve net kar patı ödeme tutarı.

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Temettü​ veren hisseler sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul​'da Aralık ayında 14 şirket yatırımcılarına temettü verecek. Bunlardan biri de Bor Şeker. BORSK yarın temettüleri dağıtacak. BOR ŞEKER TEMETTÜ TUTARI NE KADAR? Bor Şeker (BORSK), 6 Aralık 2024’ta hisse başına net 0,40 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler hesaplara 10 Aralık 2024’te geçecek. ARALIK AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER Borsa İstanbul’da Aralık ayının kalanında temettü veren şirketler şöyle; LİDER TURİZM (LIDER) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 18.562.500 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,112 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 10 Aralık 2024 ELİTE GIDA (ELITE) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 5.832.000 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,045 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024 FORTE BİLGİ TEKNOLOJİ (FORTE) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 6.799.933,66 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,101 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024 GRAİN TÜRK (GRTRK) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 4.470.000 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,036 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 13 Aralık 2024 E BEBEK (EBEBK) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 36.000.000 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,225 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 16 Aralık 2024 BİM MAĞAZALAR (BIMAS) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 2.428.000.000 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 3,825 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024 ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ (ATATP) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 27.039.493 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,285 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET (ALKLC) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 8.970.984,16 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,080 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 20 Aralık 2024 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (SDTRR) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 32.547.860 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,505 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 23 Aralık 2024 PANORA GAYRİMENKUL GYO (PAGYO) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 49.059.300 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,564 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 24 Aralık 2024 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO(CMENT) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 641.250.000 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 7,356 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 26 Aralık 2024 DCT TRADİNG DİS TİCARET (DCTTR) Dağıtılacak Temettü Tutarı: 3.987.468 TL

Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,010 TL

Temettü Ödeme Tarihi: 31 Aralık 2024 İlgili Haberler İhlas Holding hisse cezası ne zaman kalkacak? Tarih belli oldu