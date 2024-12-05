Bor Şeker (BORSK) yarın temettü dağıtacak! İşte aralık ayında temettü verecek şirketler
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) temettü verecek. Hisse başı brüt temettü belli oldu. Bor Şeker A.Ş. (BORSK) tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Kâr Payı Dağıtım kararı hakkında detaylı bilgi verildi. İşte temettü tarihi ve net kar patı ödeme tutarı.
Temettü veren hisseler sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da Aralık ayında 14 şirket yatırımcılarına temettü verecek. Bunlardan biri de Bor Şeker. BORSK yarın temettüleri dağıtacak.
BOR ŞEKER TEMETTÜ TUTARI NE KADAR?
Bor Şeker (BORSK), 6 Aralık 2024’ta hisse başına net 0,40 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler hesaplara 10 Aralık 2024’te geçecek.
ARALIK AYINDA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da Aralık ayının kalanında temettü veren şirketler şöyle;
LİDER TURİZM (LIDER)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 18.562.500 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,112 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 10 Aralık 2024
ELİTE GIDA (ELITE)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 5.832.000 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,045 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024
FORTE BİLGİ TEKNOLOJİ (FORTE)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 6.799.933,66 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,101 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 11 Aralık 2024
GRAİN TÜRK (GRTRK)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 4.470.000 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,036 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 13 Aralık 2024
E BEBEK (EBEBK)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 36.000.000 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,225 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 16 Aralık 2024
BİM MAĞAZALAR (BIMAS)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 2.428.000.000 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 3,825 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ (ATATP)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 27.039.493 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,285 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 18 Aralık 2024
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET (ALKLC)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 8.970.984,16 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,080 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 20 Aralık 2024
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (SDTRR)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 32.547.860 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,505 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 23 Aralık 2024
PANORA GAYRİMENKUL GYO (PAGYO)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 49.059.300 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,564 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 24 Aralık 2024
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO(CMENT)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 641.250.000 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 7,356 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 26 Aralık 2024
DCT TRADİNG DİS TİCARET (DCTTR)
- Dağıtılacak Temettü Tutarı: 3.987.468 TL
- Hisse Başı Temettü (HBVD): 0,010 TL
- Temettü Ödeme Tarihi: 31 Aralık 2024