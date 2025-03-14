Borç kapatma kredisi müjdesi geldi! Tüm ödemelerinizi bir araya toplayın: Bütçenize göre düzenlenecek

Garanti BBVA, borçlu vatandaşlara müjdeyi verdi. Farklı bankalardan alınan ihtiyaç kredilerini tek bir kredi altında toplamaya olanak sağlayan Borç Kapatma Kredisi duyuruldu. Bu kredi ile borçlular tüm kredilerini birleştirerek ödeme takibini kolay bir şekilde sağlayacak.

Garanti BBVA, farklı bankalardan alınan ihtiyaç kredilerini tek bir kredi olan Borç Kapatma Kredisi ile birleştirerek ödeme imkanı sunacak müjdeyi verdi. Müşteriler, Garanti BBVA Mobil üzerinden borçlarını seçerek hesaplamalar yapacak ve uygun koşullarla kredilerini yenileyebilecek. Borçlu vatandaşlar böylece ödeme planlarını bütçelerine göre düzenleyebilecek. Başvuru ve borç transferi işlemleri mobil uygulama veya Anında Kredi Destek Hattı üzerinden yapılacak.

GARANTİ BBVA’DAN BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Borcu olan vatandaşın tüm ödemeleri artık tek çatı altında birleşecek. Garanti BBVA, farklı bankalardan alınan bireysel ihtiyaç kredilerini tek bir kredi altında toplamak isteyen müşterilere özel Borç Kapatma Kredisi'ni tanıttı.

BORÇLULARA DİJİTAL KOLAYLIK SAĞLANACAK

Müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden mevcut borçlarını seçip hesaplama yapabilecek ve kredi başvurularını gerçekleştirebilecek.

UYGUN VADELERİ AVANTAJLI KREDİ İMKANI

Garanti BBVA’nın değerlendirmesine uygun bulunan müşteriler, vade süresini uzatarak aylık taksitleri düşürebilecek ve ödeme planlarını bütçelerine göre düzenleyebilecek. İşlemler, şubeye gitmeden dijital bankacılık uygulaması veya Anında Kredi Destek Hattı aracılığıyla tamamlanabilecek.