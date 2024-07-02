Borç kapatma kredisine yeşil ışık! Borçlular için sicil affı ve devlet destekli kredi başvuru süreci ve şartları belli oldu

02 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:40

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Uzun zamandır borç yükü altında ezilen vatandaşlara rahat nefes aldıracak bir haber geldi.

TBMM, iki önemli düzenlemeyi hayata geçirecek. Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi ile borçlarınızı devlet ödeyecek.

İddiaya göre sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi için hazırlıklar başladı.

BORÇLU OLAN KİŞİLERE AF GELECEK

Borcu olan vatandaşa destek sağlayacak düzenlemeler yolda.

İddiaya göre Meclis gündeminde yer alacak olan yeni yasal düzenlemeler arasında sicil affı ve borç kapatma kredisi de yer alıyor.

Hükümetin borç kapatma kredisine yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Yüksek enflasyon ile alım gücü düşerken vatandaşlar borcu borçla kapatmaya devam ediyor.

Borcu olan vatandaşlara yönelik hükümetin yeni adımlar attı iddia edildi.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VE SİCİL AFFI GELİYOR

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyenleri sevindirecek iddiaya göre birikmiş borcu olan vatandaşların kara listeye düşmesi durumunda hak sahibi olabileceği sicil affı gelecek.

Af ile birlikte bütün borçların silinecek.

Silinecek borçlar arasında trafik cezaları, vergi borçları, krediler ve kredi kartı borçları yer alıyor.

Ayrıca yüksek faizli borçların uygun koşullarda yapılandırılması imkanı verem devlet destekli borç kapatma kredisi de devreye alınacak.

Devlet destekli borç kapatma kredisi ile en az 50.000 TL destek sağlanacağı söyleniyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Borç kapatma kredisi için başvuru süreci merak ediliyor.

Vatandaşlar, kamu bankalarına başvurarak bu kredilere sahip olabilecek.

Kredi miktarı en az 50.000 TL olacak ve düşük faiz oranları uygulanacak.

Esnek geri ödeme seçenekleri ile vatandaş rahat nefes alacak.