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 | İrem Çınar

Borçlanma yapan memurlar EYT kapsamına girebilir mi? Uzman isimden kritik açıklama!

Sigorta girişi, askerliğini sigortalı işe başlamadan önce yapan SSK ve BAĞ-KUR'lular için askerlik borçlanması büyük avantaj sağlıyor. Bu borçlanma sayesinde, işe giriş tarihleri geriye çekilerek EYT kapsamına girilebiliyor. Peki ya Emekli Sandığı kapsamındaki memurlar için durum ne? Askerlik borçlanması memurlara da EYT kapısını aralayabilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:21

SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılar, sigortalı çalışmaya başlamadan önce yaptıkları askerlik sürelerini borçlandıklarında, sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekilebiliyor. Bu durum, özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Örneğin, sigortalı olarak 2001 yılı Şubat ayında çalışmaya başlayan biri, askerlik borçlanması sayesinde EYT kapsamında emekli olma imkanına sahip olabiliyor.

Borçlanma yapan memurlar EYT kapsamına girebilir mi? Uzman isimden kritik açıklama!

SSK VE BAĞ-KUR KANUNLARINDA AÇIK HÜKÜM BULUNUYOR

SSK ve BAĞ-KUR mevzuatlarında, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekileceği açık bir şekilde düzenlenmiş durumda. Yani, sigortalı çalışmaya başlanmadan önceki askerlik süreleri borçlandığında, bu süre kadar sigorta başlangıç tarihi geri gider. Bu sayede kişiler, daha erken sigortalı olmuş gibi değerlendirilerek EYT şartlarını sağlayabiliyor.

Borçlanma yapan memurlar EYT kapsamına girebilir mi? Uzman isimden kritik açıklama!

EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ MEMURLAR İÇİN DURUM FARKLI

Ancak Emekli Sandığı Kanunu’na (5434 Sayılı Kanun) tabi olan kamu görevlileri için aynı durum geçerli değil. Bu kapsamdaki memurlar, sigortalı çalışmaya başlamadan önceki askerlik sürelerini borçlandıklarında bu süreler sadece prim günlerine ekleniyor. Ancak başlangıç tarihi geriye çekilmiyor. Dolayısıyla, sadece askerlik borçlanmasıyla EYT’den yararlanmak, memurlar için mümkün olmuyor.

Borçlanma yapan memurlar EYT kapsamına girebilir mi? Uzman isimden kritik açıklama!

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NUN TAVSİYESİ NE DİYOR?

Bu konudaki tartışmalar zaman zaman Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da gündemine geliyor. Geçtiğimiz yıl bir memurun yaptığı başvuru üzerine Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sosyal Güvenlik Kurumu'na tavsiye niteliğinde bir görüş sundu. Görüşte, borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıcının öne çekilmesi ve başvuru yapan kişinin EYT’den yararlandırılması önerildi. Ancak SGK, bu tavsiyeye uymak zorunda değil.

Borçlanma yapan memurlar EYT kapsamına girebilir mi? Uzman isimden kritik açıklama!

EYT’DE ASIL ÖLÇÜT: 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ

EYT düzenlemesinden faydalanmak için kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce herhangi bir sosyal güvenlik statüsünde (SSK, BAĞ-KUR, vs.) sigortalı olarak çalışmaya başlanmış olması yeterli. Daha sonra memur olunmuş olsa bile, bu tarih öncesindeki sigorta girişi sayesinde EYT hakkı elde edilebiliyor. Dolayısıyla EYT kapsamına girebilmek için önemli olan yıl 2005 değil, 1999’un Eylül ayı öncesi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2000-2008 öncesi EYT kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve emekli olabilmek için gerekli olan sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan kişileri kapsar.
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