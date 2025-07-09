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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Borçlarını taksitle ödemek isteyenlere fırsat! Teminatsız limit yükseldi

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:21

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, ve diğer kamu alacaklarını ödemede zor duruma düşeceğini belirten mükelleflerin, borçlarını taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Taksitlendirme talepleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre değerlendiriliyor. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanabiliyor. Kanun gereğince, 50 bin liraya kadar olan borçların taksitlendirilmesinde aranılmıyor. Bu tutarı aşan borçların taksitlendirilmesinde ise 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

Borçlarını taksitle ödemek isteyenlere fırsat! Teminatsız limit yükseldi

Kararla, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Borçlarını taksitle ödemek isteyenlere fırsat! Teminatsız limit yükseldi

Buna göre, 250 bin lirayı aşmayan borçların tecilinde teminat aranmayacak, bu tutarı aşan borçların tecilinde ise 250 bin lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilecek. Belirlenen yeni tutar, Bakanlık birimlerince yapılacak tecillerin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri gibi alacakları kanun kapsamında takip edilen idarelerce yapılacak tecillerde de uygulanacak.

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ETİKETLER
#vergi
#borç
#taksi̇t
#teminat
#Taksitlendirme
#Kamu Alacakları
#Ekonomi
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