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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Borcu olanlar dikkat! 1 milyon kişi yasal takipte

Nakit sıkıntısı çekip krediye yönelen ya da kredi kartını limitini zorlayan ve ödeyemeyen kişi sayısı çoğalıyor. Borcu nedeniyle yasal takibi alınanların sayısı 1 milyonu buldu.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:38

Tüketici kredisi faizleri aylık yüzde 4'ün üzerinde, kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 5 olarak uygulanıyor. Sektör kaynaklarına göre, yüksek faiz oranları ödeme güçlüğü yaratıyor. Bu nedenle kredi ve kredi kartında geri ödeme oranları azaldı. 2025'te yasal takibe düşen kişi sayısı artışa geçti.

Borcu olanlar dikkat! 1 milyon kişi yasal takipte

TOPLAM 300 BİN KİŞİ YASAL TAKİPTE

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre,, Mayıs ayında 162 bin 617 kişi kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girdi. Kredi borcundan yasal takibe giren kişi sayısı ise 171 bin 123 kişi oldu.

Borcu olanlar dikkat! 1 milyon kişi yasal takipte

YÜZDE 39 ARTIŞ

Bu yılın ilk 5 ayında yasal takip oranı hızlı arttı. Geçen yıla göre yüzde 39'luk yükseliş kaydedildi. Yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 39 artışla 1 milyon 39 bin kişiye çıktı.

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ETİKETLER
#kredi faizi
#kredi kartı borcu
#Yasal Takip
#Ödeme Güçlüğü
#Ekonomik Sorunlar
#Ekonomi
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