Borcu olanlara 72 taksit avantajı! Bakan Şimşek açıkladı: Ancak tek bir şart var

Varlık barışı düzenlemesinde daha önceki uygulamalarda vergi oranı yüzde 2-3’tü. Şimdi yüzde 5 yüksek bulunuyor. Siz bu konuda ne dersiniz?

Bu hususta birçok ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmamız var. Bu anlaşmalar kapsamında yurt dışından getirilen kâr paylarından genelde yüzde 10 vergi alınıyor. Bu uygulama yüzde 5 vergi ile varlıkların yurda getirilebilme imkânını sağlayacak. Eğer bu varlıklar uzun süreli olarak finansal sistemde kalırlarsa vergi oranı kademeli olarak indirimli uygulanacaktır. Bu düzenlemede temel amacımız, varlıkların sadece beyan edilmesi değil; Türkiye’ye getirilerek finansal sistem içinde değerlendirilmesidir.