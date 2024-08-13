"Borcu yoktur" yazısı için yeni karar! Yeni sistem Resmi Gazete'de yayımlandı

13 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:45

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Hazine ve Maliye Bakanlığı “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında değişikliğe gidildi.

TÜM AMME ALACAKLARI HESABA KATILACAK

Buna göre, Kanunun ilgili maddesi gereğince bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarının dikkate alınması yönünde düzenlemeye gidildi.

Ayrıca, ödeme ve işlem yapmadan önce borcun bulunmadığına dair belge arama zorunluluğu bulunan muhasebe birimlerinin yanında harcama birimlerince de söz konusu belge aranabilecek.

Bu birimler tarafından belgenin aranması durumunda, geçerlilik süresi de dikkate alınarak belgeye göre muhasebe birimlerince ödeme yapılabilecek.

GAYRİMENKUL İLANI İÇİN DEĞİŞİKLİK

Kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilanına ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Bu arada, daha önce belirlenmiş olan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler de "tek tebliğ" olan düzenlemenin ilgili bölümlerine eklendi. Tebliğ ile yeni bir faiz veya gecikme faiz artış oranı tespit edilmedi.

BORCU YOKTUR YAZISI NEDİR?

Borcu yoktur yazısı genellikle resmi işlemlerden önce vergi mükelleflerinden istenir. Ticari kredi kullanmak isteyen işletmeler, kamu kurumları tarafından açılan ihalelere başvurmak isteyen kuruluşlar ve vergi mükellefi olmayan kişilerden kredi başvurularında bu belge talep edilebiliyor.