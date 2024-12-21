Borsa, altın ve euro kaybettirdi: Dolar varlıklar arasında güçlü kaldı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

21 Aralık 2024 12:08 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:29

Yatırımcılar için bir hafta daha geride kaldı. Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına, altından yatırım fonlarına kadar farklı yatırım araçlarının performansları belli oldu. Piyasalar bu haftayı dalgalı bir seyirle tamamladı. İşte bu hafta yatırım dünyasının kazandıranları ve kaybettirenleri.

Bu hafta yatırım dünyasında en fazla gerileyen ve yükselen fonlar, Borsa İstanbul performansı, dolar ve altın fiyatına kadar her detay yatırımcı tarafından mercek altında. Haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi bu haftayı düşüşle tamamlarken, altın ve euro da değer kaybetti. Bu hafta dolar fiyatı ise yükseliş gösterdi.

BORSA, ALTIN, DÖVİZ PERFORMANSI BELLİ OLDU

Yatırımcılar için bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta piyasalarda yaşanan dalgalanma yatırımcıların portföylerini etkiledi. Borsa İstanbul'dan döviz kurlarına, altından yatırım fonlarına kadar farklı yatırım araçları bu hafta dalgalı hareket etti.

HAFTANIN KAZANDIRANI DOLAR

Dolar bu hafta yatırımcısına kazandırdı. ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 35,1900 liraya yükseldi.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da hisse senetleri ortalama yüzde 3,96 değer kaybetti. Hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puan seviyelerini gören endeks, önceki haftaya göre %3,96'lık bir kayıpla 9.724,50 puandan kapandı.

BORSADA HANGİ HİSSELER YATIRIMCISINA KAZANDIRDI?

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisseler şöyle;

Yüzde 6,24 ile Beşiktaş (BJKAS),

Yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS),

Yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık (OBAMS).

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

En çok değer kaybedenlerin başında;

Yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji (AGROT),

Yüzde 14,09 ile Kontrolmatik (KONTR),

Yüzde 11,22 düşüşle Hektaş (HEKTS).

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER

526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA,

461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding,

399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

ALTIN VE EURO DA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Altın piyasası düştü.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,14 azalarak 2 bin 959 liraya,

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %1,12 düşüşle 20 bin 75 liraya geriledi.

Çeyrek altın da %1,08 azalarak 4 bin 956 liraya indi.

Altının gram fiyatı %1,14 düştü.

Döviz piyasalarında euro ise %0,26 düşüşle 36,6510 liraya indi.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ve toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları - Ortalama Değer Kaybı: %0,45

Borsa Yatırım Fonları - %2,56 değer kaybı

Borçlanma Araçları Fonları - %0,66 değer kazanma

Hisse Senedi Fonları - %2,02 değer kaybı

Kıymetli Maden Fonları - %3,32 değer kaybı

Para Piyasası Fonları - %0,93 değer kazanma

Emeklilik Fonları - %0,82 değer kaybı

Başlangıç Fonları - %0,91 değer kazanma

Kıymetli Madenler - %3,53 değer kaybetme

Bu hafta yatırımcılar;