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Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 12:53 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:25

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. 2-7 Aralık haftasında yatırım piyasalarında dikkat çekici değişimler yaşandı. Bu hafta BIST 100 endeksi öne çıkarken en çok prim yapan hisseler de belli oldu. Altın fiyatı ise değer kaybetti. Haftalık işlemlerde dolar TL ise zirveyi gördü.

Popüler yatırım araçları arasında bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı Borsa oldu. Güçlü performansıyla BIST 100 endeksi yatırımcısının yüzünü güldürdü. İşte altın, dolar ve euronun haftalık performansı. 

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 1. Resim

BU HAFTA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

Haftaya 9.656,2 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde 10.098,10 ile en yüksek seviyesini görürken, en düşük 9.573,86 seviyesini test etti. Endeks, haftayı 10.081 seviyesinde kapatarak yüzde 4,44 oranında arttı. 

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 2. Resim

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 37,64 ile Peker Gayrimenkul oldu. En sert düşüş ise yüzde 7 ile Yeo Teknoloji hisselerinde yaşandı.

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 3. Resim

GRAM ALTIN FİYATI KAYBETTİRDİ

Bu hafta en büyük kayıp altın piyasasında oldu.

Ons altın, haftaya 2.649,38 dolar seviyesinden başladı. Ancak haftayı 2.632,91 dolar seviyesinde kapatarak %0,62 oranında değer kaybetti. Haftayı 2.942,14 TL seviyesinde tamamlayan gram altın, %0,63 oranında değer kaybetti. 

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 4. Resim

GÜMÜŞ KAZANDIRDI

Gümüş, bu hafta kazandırdı. Haftaya 30,5250 seviyesinden başlayan gümüş, en yüksek 31,4785, en düşük 30,0575 seviyelerini gördü. Gümüş fiyatı altına kıyasla pozitif ayrışarak %1,48 oranında yükseldi.

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 5. Resim

DOLAR FİYATI SINIRLI YÜKSELDİ

Haftaya 34,7017 seviyesinden başlayan dolar/TL, %0,10’luk sınırlı bir artış gösterdi. Euro/TL, haftaya 36,6659 seviyesinden başladı. Euro kuru, haftayı 36,7107 seviyesinde kapattı ve %0,12’lik bir değer artışı kaydetti.

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 6. Resim

HAFTANIN KAZANDIRANLARI ARASINDA BİTCOİN DE VAR

Haftayı 99.740 seviyesinde tamamlayan Bitcoin, %2,63 oranında yükseliş göstererek haftanın kazandıranları arasında yer aldı.

Borsa bu hafta yatırımcısını güldürdü! Altın fiyatı yine kaybettirdi - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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