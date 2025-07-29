Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış baskısının etkili olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 oranında gerileyerek 10.542,09 puandan kapattı. Endekste gün boyunca dalgalı bir seyir izlendi.

YENİ GÜNE HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 13,11 puanlık artışla 10.555,20 seviyesine yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,23 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 1,59 ile inşaat sektörü elde etti. En fazla değer kaybı ise yüzde 0,41 ile turizm endeksinde görüldü. Genel olarak sektörler arasında karışık bir görünüm hakimdi.

KÜRESEL PİYASALAR BELİRSİZLİKLE YÖN ARIYOR

Uluslararası piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasında süren ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haber akışına rağmen, uygulanacak tarifelerin küresel büyümeye etkilerine dair belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Bu durum, piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

BUGÜN GÖZLER ABD VERİLERİNDE OLACAK

Analistlere göre, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı günde, yurt dışında ise ABD’den gelecek olan ekonomik veriler piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Takip edilecek veriler arasında tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve toptan eşya stokları öne çıkıyor.

Teknik analiz açısından değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puan seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkarken, 10.500 ve 10.400 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.