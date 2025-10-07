Menü Kapat
 | Ümit Buget

Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

Haftanın ikinci işlem gününde; günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve yüzde 0,35 artışla 10.772,32 puana yükseldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 13:52

'da , günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 10.772,32 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve yüzde 0,35 artışla 10.772,32 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

Toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,46 ile sigorta, en çok düşen yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

GÜNÜN İLK YARISI POZİTİF SEYİRLE TAMAMLANDI

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinin yanı sıra Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunumun ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

ABD'de açıklanması beklenen verilerin federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Döviz
#enflasyon
#tcmb
#borsa istanbul
#bıst 100 endeksi
#hisse senedi
#Ekonomi
