1 Mayıs resmi tatiline kısa süre kala, Borsa İstanbul açık mı sorusu yeniden öne çıktı. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, 1 Mayıs 2026 Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa faaliyetleri bu tarihte yapılamayacak.

HABERİN ÖZETİ Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul işlem takvimi 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa faaliyetleri bu tarihte yapılamayacak. Borsa İstanbul, ulusal bayramlar ve resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Emir iletimi ve takas süreçleri resmi takvim çerçevesinde sürecek. 2026 yılında Borsa İstanbul Mayıs ayında ayrıca 19 Mayıs Salı (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) ve Kurban Bayramı ile ilgili yarım gün (26 Mayıs Salı) ve tam gün (27-28-29-30 Mayıs) kapalı olacak.

1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatil takvimine göre ulusal bayramlar ve resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor.

Bu doğrultuda 1 Mayıs Cuma günü piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.

Emir iletimi ve takas süreçleri ise belirlenen resmi takvim çerçevesinde sürdürülecek.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN KAPALI?

Hafta içine denk gelen resmi tatillerde yatırımcılar, işlem planlarını önceden düzenliyor. Özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar, Borsa İstanbul’un tatil günleri listesini yakından izliyor. 1 Mayıs’ın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle haftalık işlem planlaması da önem kazandı.

2026 yılında Borsa İstanbul'un Mayıs ayında kapalı olacağı diğer tarihler şu şekilde: