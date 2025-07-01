Borsa İstanbul 10 bini aştı: Yükseliş rüzgarı güç kazandı

BIST 100 endeksi 20 Mart'tan bu yana ilk kez 10 bin puanı gördü.

Borsa İstanbul, son dönemde yatırımcıların yüzünü güldüren bir yükseliş trendine girdi. Uzun süredir aşılamayan 10 bin puanlık psikolojik eşiğin üzerine çıkarak 20 Mart 2025’ten bu yana ilk kez bu seviyeyi geride bıraktı. Gün içinde yaklaşık yüzde 1 oranında prim yapan BIST 100 endeksi, şu sıralarda 10.039 puandan işlem görüyor.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAKİM

Endeksteki bu yükselişte en büyük pay, Merkez Bankası’nın yakın vadede faiz indirimine gidebileceğine dair artan beklentilere ait. Piyasalar, sıkı para politikasında bir gevşeme sinyali almayı umut ederken, bu beklenti risk iştahını artırarak borsaya alım yönünde yansıdı.

SİYASİ GELİŞMELER DE ETKİLİ OLDU

Öte yandan, CHP kurultayının iptaliyle ilgili davanın 8 Eylül 2025'e ertelenmesi de siyasi tansiyonu düşürerek piyasalara bir nebze daha rahatlama sağladı.

Hem ekonomik hem de siyasi cephedeki bu gelişmeler, Borsa İstanbul’un yukarı yönlü hareketini destekliyor. Endeksin mevcut seviyelerde tutunup tutunamayacağı ise önümüzdeki günlerde faiz politikalarına ve iç gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.