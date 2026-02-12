Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

BIST 100 endeksi gün içinde ilk kez 14 bin puanı aşarak tarihi zirvesini yenilerken, bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş dikkat çekti. Endeks ilk kez 14 bin puanı aştı...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 15:21

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden endeksi, 14.000 puanı aşarak rekor kırdı. Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Borsa İstanbul 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.000 puanı aşarak rekor tazeledi.
BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.
Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi %2,33 yükselirken, holding endeksi %0,87 değer kaybetti.
Finansal kiralama faktoring, %3,16 ile sektörler arasında en çok yükselen oldu.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

ETİKETLER
#Ekonomi
#hisse senedi
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Rekor Kırıldı
#Ekonomi
