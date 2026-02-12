Borsa İstanbul 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 14.000 puanı aşarak rekor kırdı. Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Özetle

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.