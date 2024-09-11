Borsa İstanbul açıkladı: Yabancılardan 2,5 milyar dolarlık hisse satışı

11 Eylül 2024 13:01 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:13

Yabancı yatırımcının ağustos ayında borsada aldığı pozisyon belli oldu. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar geçtiğimiz ay da satıcılı tarafta olmayı sürdürdü. Yılın sekiz ayında nette 2,5 milyar dolarlık hisse satan yatırımcıların ağustosta satışları 590,3 milyon olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul, ağustos ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlerle ilgili rakamları paylaştı. Mayıs 2024'ten bu yana satıcılı tarafta yer alan yabancı yatırımcı geçtiğimiz ay da bu pozisyonunu korudu.

YABANCI SATMAYA DEVAM ETTİ

Yabancılar geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'da 590,3 milyon dolarlık net satış yaptı. Yabancı yatırımcılar Ağustos 2024'te borsada 23 milyar 477,2 milyon dolarlık alış ve 24 milyar 67,5 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böyle yabancıların geçen ayki toplam alım ve satım işlemleri 47 milyar 544,8 milyon dolar seviyesinde oldu.

2 MİLYARIN ÜZERİNDE NET SATIŞ

Yabancı yatırımcılar 2024 yılı boyunca toplam 216 milyar 93 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. Bununla beraber 218 milyar 588,9 milyon dolarlık satış işlemi yaptılar. Böylece yıl toplamında yabancılar net 2 milyar 495,6 milyonluk satış yapmış oldular.