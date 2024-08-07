Borsa İstanbul açılışta yükseldi! Kayıplarını geri alıyor

07 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:06

Borsa İstanbul kaos bilançosu! Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı: İşte borsada parası olanlar için kritik seviyeler

Borsa İstanbul kaos bilançosu! Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı: İşte borsada parası olanlar için kritik seviyeler

Merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısı azaldı. BIST 100, çarşamba günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 veya 79,27 puan artışla 9.960,50 puandan açıldı.

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 9.960,50 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, Salı günü yüzde 0,12 düşüşle 9.881,23 puandan işlem görürken, günlük işlem hacmi 94 milyar lira (2,8 milyar dolar) olmuştu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazand

En fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getirdi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI DA ÇIKTI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,53 yükselişle 11.075,50 puandan başladı.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek.