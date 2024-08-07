Borsa İstanbul açılışta yükseldi! Kayıplarını geri alıyor
BIST 100 endeksi açılışta yaklaşık 79,3 puan kazandırdı. Türkiye'nin endeks hisse senedi endeksi BIST 100, çarşamba günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 veya 79,27 puan artışla 9.960,50 puandan açıldı. Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif ilerliyor.
Merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısı azaldı. BIST 100, çarşamba günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 veya 79,27 puan artışla 9.960,50 puandan açıldı.
BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 9.960,50 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, Salı günü yüzde 0,12 düşüşle 9.881,23 puandan işlem görürken, günlük işlem hacmi 94 milyar lira (2,8 milyar dolar) olmuştu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazand
En fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Analistler piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getirdi.
VİOP'TA ENDEKS KONTRATI DA ÇIKTI
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,53 yükselişle 11.075,50 puandan başladı.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek.