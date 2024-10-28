Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

28 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:13

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü değer kazanarak kapattı. Bankacılık endeksi değer kaybederken holding endeksi değer kazandı.

Borsa İstanbul​'da BIST 100​ endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla bitirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,32 puan arttı. Endekste toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi​ yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi​ yüzde 0,48 değer kazandı.

İMALAT SANAYİ ENDEKSİ BEKLENİYOR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile sigorta oldu. Bugün borsada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Yarın tatil nedeniyle yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ile toptan stoklar, Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.