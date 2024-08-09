Borsa İstanbul için kritik saatler! Bankacılık endeksi kayıpları derinleşti: Akbank hisseleri için devre kesici çalıştı
Borsa İstanbul bankacılık endeksinin yüzde 3.6 düşmesinin ardından hareketlilik yaşandı. Kayıpların derinleştiği Akbank hisse senetlerinde devre kesiciler çalıştı. Borsa ise yeniden psikolojik sınırın altına geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 10.160,02 puandan başlamasının ardından bankacılık endeksinde hareketli dakikalar yaşandı. Borsada satışların derinleşmesi sonrası yüzde 3.6 kayıp görüldü. Akbank hisselerinde de kayıplar derinleşti.
AKBANK HİSSELERİ DÜŞTÜ
Bankacılık endeksi düşüşe geçerken Akbank hisse senetlerinde düşüş yüzde 4'ü geçti. Bunun üzerine şirketin hisseleri için devre kesiciler çalışarak işlemleri durdurdu.
Bir süre sonra bankanın hisseleri için işlemler yeniden başladı. Akbank hisselerindeki kayıp yüzde 4.4'e ulaştı.
BORSADA SATIŞLAR HAKİM
Öte yandan Borsa İstanbul genelinde satışlar gelmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın altına inerken değer kaybı yüzde 1’e yakın seyretti.
BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAYBEDİYOR
Sınai endeksi yüzde 0,6 civarında değer kaybıyla işlem görüyor. Bankacılık sektöründe düşüşler sürerken Garanti Bankası hisselerinde TSİ 12.46 itibariyle kayıplar yüzde 3,7'yi ulaştı. İş Bankası C tipi hisse senetlerinde ise kayıp yüzde 3,96.