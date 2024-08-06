Borsa İstanbul kaos bilançosu! Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı: İşte borsada parası olanlar için kritik seviyeler

06 Ağustos 2024 12:38 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:14

tgrthaber.com / ÖZEL HABER

Pazartesi günü Asya piyasalarında başlayan düşüşler ve sert satışlar dünya genelinde borsaları harekete geçirdi. ABD’de istihdam piyasasındaki gelişmeler ve dünyanın en büyük ekonomisindeki resesyon beklentilerinin kuvvetlenmesi krizi beraberinde getirdi.

Dolar, yen karşısında değer kaybetti.

Küresel piyasalardaki hareket Borsa İstanbul BIST 100 endeksini de etkiledi. Devre kesiciler çalışırken borsanın yoluna nasıl devam edeceği merak ediliyor. İşte tüm gelişmeler….

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz konuya dair önemli detayları tgrthaber.com Ekonomi Editörü Sevde Nur Demir'e anlattı.

BORSA İÇİN İKİNCİ KARA PAZARTESİ

Beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporu cuma günü yatırımcıların Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimi için beklentilerini yükseltmesi Wall Street'te satış dalgası başlattı. Dow Jone, S&P 500, Nasdaq da sert kayıplar yaşandı. Asya piyasalarında tarihi bir düşüş görülürken Avrupa borsalarında da benzer hareketler görüldü.

Dünya piyasalarında domino etkisiyle düşüşler görülürken Borsa İstanbul haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 puandan başladı. BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesiciler çalıştı.

PİYASALARDA TOPARLANMA

Küresel piyasalar güne toparlanarak başladı. Dün dört yılın zirvesine çıkan korku endeksi resesyon endişesiyle dün 65,7’ye çıkmasının ardından 38,57’ye geriledi. Dün yaşanan sert düşüşün ardından Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 10 artışla kapandı.

Topix endeksi de yüzde 9,3 yükselişle işlemleri tamamladı. Borsa İstanbul ise yeni güne yüzde 2,71 yükselişle 10.161,67 puandan başladı.

DOLAR ENDEKSİNDE YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE GERİLEME

Öte yandan FED’in sert bir indirim yapacağı ve ABD’nin resesyona gireceği beklentileri ile Japon yeni dolar karşısında yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Dolar endeksinde yüzde 0,46 düşüş görüldü. Endeks salı günü 102,95 seviyelerinde görüldü.

Dolar, dün Japon Yeni karşısında %1,77 düşüşle 143,94'e gerilerken, Euro ise %0,45 artışla 1,0957 dolardan işlem gördü. Dün yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL kuru salı günü serbest piyasada 33,3150 liradan işlem gördü. 36,4680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4700 lira olarak belirlendi.

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz şunları kaydetti:

BORSA İSTANBUL’DA SATIŞ BASKISI VAR

Dünkü kaos Borsa İstanbul tarafında yüzde 5.5'lik düşüş getirdi. Şimdi zaten Borsa İstanbul tarafında açıkçası genel olarak geçtiğimiz haftadan bu yana bir satış baskısı vardı. Dolayısıyla kaosla birlikte bu satış baskısının daha da arttığı bir süreci gördük. 9.733'lere kadar düştü.

Fakat kaosun geride kalmasıyla bugün Asya piyasaları toparlandı. Dolar, Japonya’da yükselme var, risk korku endeksinde düşüş var. Vadeli taraf, ABD'de Avrupa'da pozitif. Borsa İstanbul’a da tepki geldi.

GÖRÜNÜM OLUMLU

Tabii Borsa İstanbul tepki gelmesi hem işte küresel tarafta bu kaosun biraz yatıştığı geride kaldığı fiyatlaması hem de dün Türk Hava Yolları'nda iyi bir bilanço var.

Tüpraş'da da iyi bir bilanço var. Bilanço kaynaklı zaten etkileri de görüyoruz. Örneğin ulaştırma tarafı en çok yükselen taraf. Türk Hava Yolu bir iyi bilançosu öncülüğünde.

SATIŞ BASKISI AZALDI

Dolayısıyla 10.000 üstüne attık. Satış baskısı bir miktar azaldı. 10. 200'e bakacağız. 10.200 üstüne eğer yerleşebilirsek üzerine bir günlük kapanış alırsak biraz daha olumsuz etkinin geride kaldığı bir süreç olur.

Ama tabii yetmez. Kaos ciddi oranda geride kalsa bile yani Borsa İstanbul tarafında önce bir 10.500 üstüne atmamız lazım. Sonrasında 10.800 sonrasında 11.200. 10.806 endeks satış baskısında olan ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir sürece işaret eder.

TAKİP EDİLECEK SEVİYEYİ AÇIKLADI

10 bin 800 üstüne kapanış almaya başlamak endeks tarafında gerçek anlamda rahatlığı, hatta 11.200 üstü kapanışlar gerçek anlamda yükselişin biraz daha başladığı sürece tekabül eder. Dolayısıyla benim beklentim yakın vadede aşağıda 10.200 yukarıda 11.200 arası bir süre daha yatayda gider.

Eğer bu kaos geride kalır, jeopolitik riskler çok güçlenmezse yönün daha pozitife yakın olduğu bir süreç olur. Ama işte bu jeopolitik riskler devam ederse işte kaos ortamı devam ederse böyle volatilitenin güçlü olduğu bir endeks de olabilir. Yani şimdilik sanki öyle geliyor ki bana en kötü senaryoda 9 bin 400 dip olabilir gibi geliyor.

Dün 9.400 görmedi. 9.700 şimdilik hani insek insek 9.004 yüzlere kadar ineriz gibi geliyor. Oradan tepki alımları mutlaka geliyor. Dolayısıyla yatayda giden bir süreç olabilir 10.200 üstüne eğer bir günü kapanış alırsak biraz daha pozitif bir süreç beklenebilir.