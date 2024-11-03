Borsa İstanbul neden yükselmiyor? İslam Memiş madde madde açıkladı

03 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:58

Ekonomist İslam Memiş, son yazdığı köşe yazısında Borsa İstanbul’a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş, Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişmelere rağmen borsanın neden yükselmediği sorusuna dört ana başlıkla cevap verdi. İşte detaylar...

İslam Memiş, borsanın güncel durumunu ve yükselmemesinin arkasındaki nedenleri ele aldığı bugünkü köşe yazısında, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve uluslararası piyasalardaki pozitif eğilimleri değerlendirdi.

BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELMİYOR?

Türkiye'ye yönelik olumlu gelişmeleri ele alan Memiş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB-'ye yükseltmesi gibi pozitif gelişmelere değindi.

Türkiye'nin kredi notunun bu yıl ikinci kez artırıldığını belirten Memiş, TCMB'nin sıkı duruşu sayesinde finansal istikrarın sağlanmasına yönelik ilerlemeler olduğuna vurgu yaptı. Bunun yanında, OECD verilerine göre Türkiye'ye doğrudan yatırımların 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 31,5 artarak 3 milyar doları aştığını belirtti.

BORSA’NIN YÜKSELMEMESİNİN SEBEPLERİ

Ancak Memiş, tüm bu pozitif gelişmelere rağmen Borsa İstanbul'un neden yükselmediği sorusuna dört ana başlıkla cevap verdi:

YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ: Yabancı yatırımcılar, yüksek faiz ortamında borsaya yatırım yapmak yerine faizde kalmayı tercih ediyor. JEOPOLİTİK VE SİYASİ GERİLİMLER: Özellikle bazı politikacıların İsrail ile ilgili yaptığı açıklamaların, yatırımcılar nezdinde güvensizliğe neden olduğunu belirtti. YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI: Faiz oranlarının yüksekliği, yatırımcıları daha az riskli olan faiz yatırımına yönlendiriyor. İLETİŞİM PROBLEMİ: Memiş, yetkili kurumların borsaya dair yeterli açıklama yapmadığını, bu durumun yerli yatırımcıların güvenini zayıflattığını vurguladı.

İslam Memiş, borsanın geleceği ile ilgili tahminlerinde ise, 6 ay içerisinde BIST 100 endeksinin 8 bin 800 ile 12 bin puan aralığında dalgalanabileceğini ifade etti. Özellikle kısa vadede 8 bin 800-9 bin 200 bandında bir seyir beklerken, yılı 10 bin 200 puan seviyesinden kapatabileceğini, 2024 ilk çeyrekte ise 12 bin puanın test edilebileceğini dile getirdi.