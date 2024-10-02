Borsa İstanbul Orta Doğu'da topyekün savaş korkusuyla tetiklendi! BIST 100 endeksi düşüşle açıldı

02 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:40

Füze saldırısının hemen ardından Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. İran'ın İsrail'e yaklaşık 200 füze fırlatmasının ardından küresel piyasalar düştü ve petrol fiyatları yükseldi. Bu gerilimden Borsa İstanbul 100 endeksi ne nasibini aldı. Dün endeks tarafında yüzde 3, bankacılık sektöründe yüzde 5 kayıp veren borsa bugün de gerilemeye devam etti.

Savaş manşetleri küresel piyasalarda sert bir dönüşe neden oldu. Wall Street'in ana endeksleri gerilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta yüzde 1,5 düşüş​ yaşandı. Borsa İstanbul​'da da ciddi kayıplar yaşandı. Dün endeks %3'ten fazla değer kaybederken, bankacılık sektörü %5'e yaklaşan kayıplarla en fazla düşen sektör oldu. Bugün de borsadaki düşüş devam etti.

BORSA İSTANBUL TETİKLENDİ

Dün gün boyunca kayıplarla işlem gören Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamlamıştı. Toplam işlem hacmi ise 95 milyar lira olmuştu. 1 Ekim'de bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri düştü.

BORSA DÜŞÜŞLE AÇILDI

Küresel ekonomi ve siyaset etkileri piyasalarda etkisini hissettirmeye devam ediyor. İran​ saldırısının ardından hisse senetleri önemli seviyelerde tutunduktan sonra düştü.

Borsa İstanbul, dün İran'ın İsrail'e balistik füze fırlatacağı haberinin ardından sert kayıplar verdi.

Yeni günü yüzde 0,33 düşüşle açan BIST 100 endeksi, 9320 puandan başladı. Ardından düşüş hızlandı. 10.20 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 9308 puana geriledi.

EN ÇOK GERİLEYEN TURİZM OLDU

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybı yaşadı. Ardından düşüş hızlandı ve sırasıyla yüzde 1,34 ve yüzde 0,77 gerileme devam etti.

En çok gerileyen yüzde 1,33 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.