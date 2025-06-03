Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi Borsa İstanbul'da yükselişe neden oldu. Piyasalarda TCMB'nin faiz indirimlerini öne çekebileceği beklentisi doğdu. Özellikle faiz indirimi beklentisi, bankacılık sektörünü olumlu etkiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş görüldü. Yükselişte aylık yüzde 2,10'luk enflasyon beklentisine karşın enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53'lük artış etkili oldu.

Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9 bin 77 puandan başlamasının ardından enflasyon verisi sonrasında yükselişini yüzde 2,8'in üzerine taşıdı. Günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 puana yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi

EN ÇOK YÜKSELİŞ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Açılışta yüzde 1,60 yükselişle güne başlayan bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerini erkene çekebileceği yönünde oluşan beklenti, özellikle bankacılık sektöründe yükselişe neden oldu.

Borsa İstanbul'a enflasyon dopingi

İlk yarıda bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 6,07, yükselişle 13 bin 1 puana ulaştı. Bankacılık endeksi günün ilk yarısında en yüksek 13 bin 39 puana kadar ulaştı.

İlk yarıda sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvenlik kamerası işinizden edebilir!
Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'
ETİKETLER
#bankacılık
#enflasyon
#ekonomi
#faiz
#tüik
#tcmb
#borsa istanbul
#borsa istanbul
#bankacılık sektörü
#bist 100
#bıst 100
#Eğitim Sistemi
#sınav
#türk bankacılık sektörü
#bist
#Yerli Hisseler
#Yükselen Hisse
#Düşen Hisse
#Hisse Geri Alma
#Borsada Hisse
#Hisset Değeri
#Borsadaki Hisse Senetleri
#Hissel Tapu
#Hisseler
#Hisse Alımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.