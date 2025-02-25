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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da açığa satış için yeni düzenleme: O kural bugün de devrede!

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksinde açığa satışa yukarı adım kuralına 25 Şubat tarihinde de devam edileceği açıklandı.

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Borsa İstanbul’da açığa satış için yeni düzenleme: O kural bugün de devrede!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 10:12

Borsa İstanbul yönetimi, geçtiğimiz cuma günü yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı"nı devreye almıştı. Bu uygulamanın bugün de devam etmesine karar verildi.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIĞA SATIŞ AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 25 Şubat tarihli seansta bir gün boyunca açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

Bu düzenleme kapsamında, açığa satış işlemleri ancak ilgili pay senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir seviyeden yapılabilecek. Eğer son işlem fiyatı, bir önceki fiyat seviyesinden yüksekse, açığa satış işlemi en son fiyat düzeyinden de gerçekleştirilebilecek. Bu adım, piyasalarda aşırı dalgalanmaların önüne geçmek ve yatırımcı güvenliğini artırmak amacıyla atılmış olup, piyasanın sağlıklı işleyişini desteklemeyi hedefliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsada açığa satış işlemi nasıl yapılır?
Açığa satış işlemi yatırımcının bir aracı kurumdan hisse senedi ödünç alması ile başlar. Yatırımcı ödünç aldığı hisseleri borsada satar. Hisse senedinin fiyatı düşerse yatırımcı bu hisseleri daha düşük bir fiyata geri alır ve işlemi tamamlar.
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#bıst
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
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