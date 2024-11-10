Borsa İstanbul'da değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 2,67 artışla 9.184,82 seviyesinden tamamladı. Uzun zaman sonra hafta için 9 bin seviyesinin üzerinde tırmanan borsada piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu. Temmuzdan itibaren endeksin düşmesinden kaynaklı birçok şirket önemli oranda değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yükseldi. 4-8 Kasım haftası hisselerin geneli alım ağırlıklı işlemlerle geride kaldı. Bu hafta bankacılık endeksi yüzde 5,20, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Borsa İstanbul bu sene yatırımcısını güldürmezken değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu.
BORSADA PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketler şöyle;
- QNB Bank A.Ş. (QNBTR) 953,07 milyar TL
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 461,16 milyar TL
- Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 434,65 milyar TL
- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 400,54 milyar TL
- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 368,45 milyar TL
- Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 321,90 milyar TL
- Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 299,65 milyar TL
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 297,54 milyar TL
- Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) 295 milyar TL
- Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 283,04 milyar TL
- Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 266,24 milyar TL
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) 214,04 milyar TL
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) 209,82 milyar TL
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 201,08 milyar TL
- Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 178,85 milyar TL
- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 174,33 milyar TL
- Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) 170,94 milyar TL
- Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 165,76 milyar TL
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 163,31 milyar TL
- Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 127,87 milyar TL
BORSADA PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en düşük şirketler şöyle;
- Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) 200,80 milyon TL
- Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) 216,19 milyon TL
- Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) 224milyon TL
- Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) 232 milyon TL
- Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) 275,80 milyon TL
- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) 286,16 milyon TL
- Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) 305,34 milyon TL
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) 346,40 milyon TL
- Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) 360,60 milyon TL
- Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) 365,62 milyon TL
- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) 382,69 milyon TL
- Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) 390,60 milyon TL
- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) 408,55 milyon TL
- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) 409,28 milyon TL
- İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) 412,50 milyon TL
- Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) 445 milyon TL
- Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) 502,20 milyon TL
- Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) 504,60 milyon TL
- Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) 526 milyon TL
- Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) 553 milyon TL
BORSA İSTANBUL'DAKİ YATIRIMCI İLE HESAP SAYILARI
Merkezi Kayıt Kuruluşuna göre dün itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 6,99 milyon hafta pay senedi değeri ise 12,49 trilyon lira oldu.
Toplam hesap sayısı 84,88 milyondan 84,99 milyona, yatırımcı sayısı ise 35,86 milyondan 35,89 milyona çıktı. Bakiyeli hesap sayısının 15,24 milyondan 15,22 milyona indi. Bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,7 milyondan 10,69 milyona geriledi.