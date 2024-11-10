Borsa İstanbul'da değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu

10 Kasım 2024 11:51 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:54

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 2,67 artışla 9.184,82 seviyesinden tamamladı. Uzun zaman sonra hafta için 9 bin seviyesinin üzerinde tırmanan borsada piyasa değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu. Temmuzdan itibaren endeksin düşmesinden kaynaklı birçok şirket önemli oranda değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yükseldi. 4-8 Kasım haftası hisselerin geneli alım ağırlıklı işlemlerle geride kaldı. Bu hafta bankacılık endeksi yüzde 5,20, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Borsa İstanbul bu sene yatırımcısını güldürmezken değeri en yüksek ve en düşük şirketler belli oldu. BORSADA PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketler şöyle; QNB Bank A.Ş. (QNBTR) 953,07 milyar TL

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 461,16 milyar TL

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 434,65 milyar TL

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 400,54 milyar TL

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 368,45 milyar TL

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 321,90 milyar TL

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 299,65 milyar TL

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 297,54 milyar TL

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) 295 milyar TL

Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 283,04 milyar TL

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 266,24 milyar TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) 214,04 milyar TL

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) 209,82 milyar TL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 201,08 milyar TL

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 178,85 milyar TL

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 174,33 milyar TL

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) 170,94 milyar TL

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 165,76 milyar TL

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) 163,31 milyar TL

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 127,87 milyar TL BORSADA PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK ŞİRKETLER Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en düşük şirketler şöyle; Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) 200,80 milyon TL

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) 216,19 milyon TL

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) 224milyon TL

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) 232 milyon TL

Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) 275,80 milyon TL

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) 286,16 milyon TL

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) 305,34 milyon TL

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) 346,40 milyon TL

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) 360,60 milyon TL

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) 365,62 milyon TL

Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) 382,69 milyon TL

Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) 390,60 milyon TL

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) 408,55 milyon TL

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) 409,28 milyon TL

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) 412,50 milyon TL

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) 445 milyon TL

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) 502,20 milyon TL

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) 504,60 milyon TL

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) 526 milyon TL

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) 553 milyon TL BORSA İSTANBUL'DAKİ YATIRIMCI İLE HESAP SAYILARI Merkezi Kayıt Kuruluşuna göre dün itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 6,99 milyon hafta pay senedi değeri ise 12,49 trilyon lira oldu. Toplam hesap sayısı 84,88 milyondan 84,99 milyona, yatırımcı sayısı ise 35,86 milyondan 35,89 milyona çıktı. Bakiyeli hesap sayısının 15,24 milyondan 15,22 milyona indi. Bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,7 milyondan 10,69 milyona geriledi. İlgili Haberler Borsanın gözü ABD seçimlerinde! Trump'ın galibiyeti bu hisseleri destekleyecek