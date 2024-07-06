Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1 Temmuz haftasını değer kazanarak kapattı. Yakından takip edilen hisse senedi piyasasında en çok yükselen 3 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kazançlarına devam ederken en çok değer kazanan hisseler belli oldu. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji olarak açıklandı.
BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan bitirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36 olurken en yüksek 10.944,72 puana ulaştı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 değer kazanarak 12.380,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan oldu.
EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi.
İŞTE EN ÇOK DÜŞEN HİSSE
En çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.
3 ŞİRKET DEĞERİNE DEĞER KATTI
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.