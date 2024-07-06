Borsa İstanbul'da en değerli 3 hisse belli oldu

06 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:37

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kazançlarına devam ederken en çok değer kazanan hisseler belli oldu. En çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji olarak açıklandı.

BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan bitirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36 olurken en yüksek 10.944,72 puana ulaştı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 değer kazanarak 12.380,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi.

İŞTE EN ÇOK DÜŞEN HİSSE

En çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.

3 ŞİRKET DEĞERİNE DEĞER KATTI

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.