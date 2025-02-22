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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen 10 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde 9.756,73 ile 9.983,21 puan arasında dalgalandı ve haftayı yüzde 0,74 düşüşle 9.877,59 puandan tamamladı. Bu kapanışla birlikte, haftanın en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri de netleşti. Peki, BIST 100’de bu hafta hangi hisseler kazandırdı, hangileri kaybettirdi? İşte ekonomideki son gelişmeler eşliğinde haftanın en çok kazanan ve en çok kaybeden 10 hissesi…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 15:13

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta, ekonomik verilerden çok gündemdeki gelişmelerin ön planda olduğu bir seyir izlendi. Haftanın son işlem gününde yaşanan sert düşüş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da radarına girerken, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,79 değer kaybederek yatırımcılarını tedirgin etti.

SEKTÖREL PERFORMANS

Bankacılık endeksi, haftayı yüzde 0,64 kayıpla tamamlarken, sanayi endeksinde yüzde 3,12’lik bir gerileme yaşandı. Sektör bazında en çok değer kazanan finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 19,01’lik yükselişle öne çıkarken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 6,04 düşüşle ticaret oldu.

KAZANAN VE KAYBEDEN HİSSELER

BIST 100 içerisinde en çok kazanan hisse, yüzde 14,9’luk yükselişiyle Aksa Akrilik Kimya (AKSA) olurken, Margün Enerji (MAGEN) yüzde 7,45, Bera Holding (BERA) ise yüzde 5,82 oranında değer kazanarak yatırımcılarına kazandırdı.
Öte yandan, haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) olurken, Tav Havalimanları (TAVHL) yüzde 10,38, Çimsa (CIMSA) ise yüzde 10,13’lük düşüşle en çok kaybettirenler arasında yer aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hafta boyunca BIST 100’de işlem hacmi artış göstererek 520 milyar 529 milyon TL’ye ulaştı. Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler arasında 56 milyar 695 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırayı alırken, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 35 milyar 198 milyon TL, İş Bankası (ISCTR) ise 33 milyar 353 milyon TL’lik işlem hacmiyle takip etti.

BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri, geçen haftaya göre hafif bir gerilemeyle 8 trilyon 453 milyar 180 milyon TL olarak kaydedildi. En yüksek piyasa değerine sahip hisse, 537 milyar 600 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) olurken, onu 426 milyar 765 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 381 milyar 906 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) izledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa neden bu kadar düşüyor?
Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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