Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 16,57 oranında değer kaybederek 9.044,64 puandan kapanış yaptı. Bu düşüşle birlikte, haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri de netleşmiş oldu. Zorlu geçen hafta sonucunda, yalnızca iki hisse senedi yatırımcılarına kazanç sağladı. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta sert düşüş yaşayarak en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan haftayı kapattı.
Borsa düşüş yaşarken, döviz ve altın piyasasında yükseliş görüldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,17 artışla 3.671 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artarak 24.846 TL, çeyrek altın ise yüzde 4,22 yükselişle 6.152 TL’ye ulaştı.
Döviz kurları da bu hafta yükseliş trendinde seyretti. ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 TL’ye, avro ise yüzde 3,57 yükselişle 41,3460 TL’ye çıktı.
Yatırım fonları genel olarak değer kaybederken, bu hafta yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 düştü. Ancak yatırım fonları içinde en çok kazandıran kategori yüzde 5,83 artışla kıymetli maden fonları oldu.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri...
BJKAS
Yüzde: -18,66
TTKOM
Yüzde: -19,08
ZOREN
Yüzde: -19,20
ODAS
Yüzde: -19,76
BANVT
Yüzde: -19,93
ULKER
Yüzde: -20,04
TOASO
Yüzde: -20,07
TCELL
Yüzde: -20,11
IHLAS
Yüzde: -20,15
KARTN
Yüzde: -20,58
KLGYO
Yüzde: -20,77
NTHOL
Yüzde: -20,80
VAKBN
Yüzde: -21,56
BIMAS
Yüzde: -21,93
VESTL
Yüzde: -22,00
GOZDE
Yüzde: -22,19
TKNSA
Yüzde: -22,20
GUBRF
Yüzde: -23,05
EKGYO
Yüzde: -23,39
GARAN
Yüzde: -25,24
SAHOL
Yüzde: -25,42
ISCTR
Yüzde: -26,00
TSKB
Yüzde: -26,19
AKBNK
Yüzde: -28,24
YKBNK
Yüzde: -29,09
ENKAI
Yüzde: 3,39
TKFEN
Yüzde: 33,57