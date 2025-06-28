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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,19 yükselişle kapatırken haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 10:58

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 27 Haziran haftasını yükselişle kapattı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,19 oranında artış gösterdi. Endeks, hafta içinde 9.077,80 puanla en düşük seviyeyi, 9.484,00 puanla ise en yüksek seviyeyi gördü. Haftayı ise 9.404,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Bu hafta yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan hisse senedi Turcas Petrol (TRCAS) oldu. Hisse fiyatı 29,34 liradan 35,04 liraya yükselerek haftalık bazda yüzde 19,43 değer kazandı. Yükseliş listesinde ikinci sırada yer alan Şekerbank (SKBNK) hisseleri ise haftayı 6,00 liradan kapattı. Önceki hafta kapanış fiyatı olan 5,07 liraya göre yüzde 18,28’lik bir artış gösterdi. Üçüncü sıradaki Katilimevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisseleri de dikkat çekti. Hisse fiyatı bir haftada 6,86 liradan 8,06 liraya yükselerek yüzde 17,49 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Haftalık bazda en fazla değer kaybeden hisse ise Tekfen Holding (TKFEN) oldu. Hissede yaşanan yüzde 14,07’lik düşüş, yatırımcının dikkatinden kaçmadı.

İkinci sıradaki düşüş ise Altınay Savunma hisselerinde yaşandı. 89,05 liradan işlem gören hisse, haftayı 81,65 liradan kapatarak yüzde 8,31 geriledi. Üçüncü sıradaki Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) hisseleri ise haftalık bazda yüzde 7,75’lik düşüş kaydederek 82,10 liraya kadar geriledi.

BIST 100 endeksinde gözlemlenen yukarı yönlü hareketlilik, yatırımcılara güven verirken; bazı hisselerde görülen sert düşüşler, piyasa risklerinin devam ettiğini de gösterdi. Önümüzdeki haftalarda, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin Borsa İstanbul üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

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