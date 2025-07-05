Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı olurken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 14:06

, Pazartesi günü 11 Mayıs 2023’ten bu yana en hızlı günlük artışını yakaladı. Salı günü de yükselişini sürdürerek, 3 ay aradan sonra yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı.

Hafta boyunca 10 bin seviyesinin üstünde kalan endeks, haftayı yüzde 9,26 değer artışıyla 10.275,75 puandan kapattı. Haftanın en yüksek seviyesi ise 10.379,27 puan olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Endekste yaşanan ralli hisse senetlerinin performanslarına da yansıdı.

İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 31,09 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. FENER hisseleri haftayı 13,77 liradan kapattı.

Fenerbahçe'deki yükselişi yüzde 23,82’yle izledi. Önceki haftayı 46,80 liradan kapatan OBAMS hisseleri bu haftayı 57,95 liradan kapattı. En çok yükselen üçüncü BIST 100 endeksi ise yüzde 17,85’le Mavi Giyim oldu.
MAVI hisseleri haftayı 41,60 liradan kapattı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

BIST 100'deki yükselişe karşın en çok düşen hisseler ise Turex Turizm, Balsu Gıda ve Margun Enerji oldu.
Turex Turizm hisseleri haftalık bazda yüzde 40,85 düşüş yaşarken, Balsu Gıda hisseleri yüzde 4,19, Margun Enerji hisseleri yüzde 2,19 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 689 milyar 472 milyon lirayla ASELSAN, 577 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 410 milyar 54 milyon lirayla Koç Holding oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ile Yunanistan arasında turizmde yeni dönem: Protokol imzalandı
Bakanlık o ilanlar için düğmeye bastı: Emlakçıların 1 TL oyunu son buluyor! Kurala uymayan yandı
Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor
ETİKETLER
#borsa
#bıst 100 endeksi
#hisse senetleri
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#oba makarnacılık
#Mavi Giyim
#Turex Turizm
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.