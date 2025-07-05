Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı olurken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

BIST 100 endeksi, Pazartesi günü 11 Mayıs 2023’ten bu yana en hızlı günlük artışını yakaladı. Salı günü de yükselişini sürdürerek, 3 ay aradan sonra yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı.



Hafta boyunca 10 bin seviyesinin üstünde kalan endeks, haftayı yüzde 9,26 değer artışıyla 10.275,75 puandan kapattı. Haftanın en yüksek seviyesi ise 10.379,27 puan olarak kayıtlara geçti.



HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Endekste yaşanan ralli hisse senetlerinin performanslarına da yansıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 31,09 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. FENER hisseleri haftayı 13,77 liradan kapattı.

Fenerbahçe'deki yükselişi yüzde 23,82’yle Oba Makarnacılık izledi. Önceki haftayı 46,80 liradan kapatan OBAMS hisseleri bu haftayı 57,95 liradan kapattı. En çok yükselen üçüncü BIST 100 endeksi ise yüzde 17,85’le Mavi Giyim oldu.

MAVI hisseleri haftayı 41,60 liradan kapattı.



HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

BIST 100'deki yükselişe karşın en çok düşen hisseler ise Turex Turizm, Balsu Gıda ve Margun Enerji oldu.

Turex Turizm hisseleri haftalık bazda yüzde 40,85 düşüş yaşarken, Balsu Gıda hisseleri yüzde 4,19, Margun Enerji hisseleri yüzde 2,19 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 689 milyar 472 milyon lirayla ASELSAN, 577 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 410 milyar 54 milyon lirayla Koç Holding oldu.