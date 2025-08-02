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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,98 oranında değer kazanarak 10.746,98 puandan kapattı. Haftalık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Otokar olurken, en büyük kaybı ise Altınay Savunma Teknolojileri hissesi yaşadı. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 15:02

’da haftalık kapanış pozitif gerçekleşti. , haftayı yüzde 0,98 oranında yükselişle 10.746,98 puandan tamamlarken, yatırımcıların yakından takip ettiği yükselen ve düşen hisseler de netleşti.

BIST 100'DE BU HAFTA NELER OLDU?

Endeks, hafta içinde en düşük 10.481,53 puanı, en yüksek ise 10.774,91 puanı test etti. Haftalık bazda mali endeks yüzde 2,50 artarak 14.151,27 puana çıktı. Sanayi endeksi yüzde 1,49 yükselişle 13.725,53 puana, teknoloji endeksi yüzde 0,69 artışla 24.927,87 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,15 değer kazanarak 10.573,35 puana ulaştı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 kapsamında haftanın en dikkat çeken hissesi oldu. Şirket hisseleri yüzde 12,98 oranında artarak yatırımcısına kazandırdı. Onu yüzde 11,56’lık yükselişle Çan2 Termik ve yüzde 11,43’lük değer artışıyla Destek Finans Faktoring izledi.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Hafta boyunca en fazla değer kaybeden Altınay Savunma Teknolojileri AŞ oldu. Şirket hisseleri yüzde 19,21 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüşü yüzde 15,26 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 14,81 ile İpek Doğal Enerji takip etti.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

BORSA İSTANBUL’UN DEVLERİ

Piyasa değeri bakımından en değerli şirket, 840 milyar 864 milyon TL ile ASELSAN oldu. Onu 611 milyar 100 milyon TL ile Garanti BBVA ve 462 milyar 548 milyon TL ile Koç Holding izledi.

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#Koza Altın İşletmeleri
#Ekonomi
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