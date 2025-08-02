Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da haftalık kapanış pozitif gerçekleşti. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 oranında yükselişle 10.746,98 puandan tamamlarken, yatırımcıların yakından takip ettiği yükselen ve düşen hisseler de netleşti.

BIST 100'DE BU HAFTA NELER OLDU?

Endeks, hafta içinde en düşük 10.481,53 puanı, en yüksek ise 10.774,91 puanı test etti. Haftalık bazda mali endeks yüzde 2,50 artarak 14.151,27 puana çıktı. Sanayi endeksi yüzde 1,49 yükselişle 13.725,53 puana, teknoloji endeksi yüzde 0,69 artışla 24.927,87 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,15 değer kazanarak 10.573,35 puana ulaştı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 kapsamında haftanın en dikkat çeken hissesi Otokar oldu. Şirket hisseleri yüzde 12,98 oranında artarak yatırımcısına kazandırdı. Onu yüzde 11,56’lık yükselişle Çan2 Termik ve yüzde 11,43’lük değer artışıyla Destek Finans Faktoring izledi.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Hafta boyunca en fazla değer kaybeden hisse Altınay Savunma Teknolojileri AŞ oldu. Şirket hisseleri yüzde 19,21 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüşü yüzde 15,26 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 14,81 ile İpek Doğal Enerji takip etti.

BORSA İSTANBUL’UN DEVLERİ

Piyasa değeri bakımından en değerli şirket, 840 milyar 864 milyon TL ile ASELSAN oldu. Onu 611 milyar 100 milyon TL ile Garanti BBVA ve 462 milyar 548 milyon TL ile Koç Holding izledi.