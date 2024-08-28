Borsa İstanbul'da işlem takası tarihleri değişti
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:30
Resmi tatillerde Borsa İstanbul'da takas işlemlerini tarihi değişiyor. Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü yapılacak.
Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle değişti.
TARİHLER DEĞİŞTİ
Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi gerçekleştirilecek. 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde yapılacak.
Ayrıca, yarın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğu bildirildi. 29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı