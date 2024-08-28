Borsa İstanbul'da işlem takası tarihleri değişti

28 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:30

Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle değişti.

TARİHLER DEĞİŞTİ

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi gerçekleştirilecek. 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde yapılacak.

Ayrıca, yarın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğu bildirildi. 29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.