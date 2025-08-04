Borsa İstanbul'da işlem yapanlar dikkat! Enflasyon rakamlarından sonra durum değişti

Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle birlikte BİST prim yapmaya başladı. Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 1.54 civarında yükselişle 10 bin 926 puandan işlem görüyor. Geçtiğimiz Mart ayında BİST 10 bin 902 puana kadar yükselmişti.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası'nın elini güçlendiren beklenti altında açıklanan enflasyon verisi faiz indirimlerinin daha hızlı gerçekleşebileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Faiz indirimlerinin olması halinde sermayenin hisse piyasaları da kayması bekleniyor.