Borsa İstanbul'da küçük yatırımcı dalgalı sularla boğuşmak istemedi! Tam 1 milyon yatırımcı çıktı

11 Ağustos 2024 11:11 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:12

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

İnsanlar borsadan sürü halinde çıkıyor. Borsa İstanbul'da düşük hacimler, hareketli piyasalar ve gelgitler devam ederken yaz aylarının alışıldık durgunluğu da sürdü. Yaz aylarında borsadan tam 1 milyon yatırımcı borsadan çıktı. Daralan bir pazar ve geri çekilen yatırımcılar, Borsa İstanbul'da risk iştahının hızla azaldığını gösterdi. Özellikle halka arzların beklenileni verememesi küçük yatırımcıyı uzaklaştırdı.

KÜÇÜK YATIRIMCININ BORSA GÖÇÜ BAŞLADI

Yıllardır süren yüksek faiz ve enflasyon oranları, kaotik siyasi ve jeopolitik ortam ve genel ekonomik belirsizlik, hem yöneticileri hem de hissedarları geri adım atmaya yönlendiriyor.

Bazı küresel fon yöneticileri, hükümetlerin piyasayı istikrara kavuşturma çabalarının çok az ve çok geç olduğundan endişe ediyor.

Güçlü önlemler vaadi, her ne kadar Türk ekonomisine güven aşılasa da geçtiğimiz günlerde yaşanan küresel krizin ardından Borsa İstanbul'da küçük yatırımcı dalgalı sularla boğuşmak istemedi.

Borsa piyasaları bu hafta yükselişli bir açılış beklese de sayıları azalan ve tavansız kalan halka arzların ardından borsada küçük yatırımcı göçü yaşandı.

"MAYIS'TA SAT VE GİT" GELENEĞİ SÜRDÜ

Bazı yatırımcılar çalkantılı yaz aylarının ardından ellerindeki hisseleri elden çıkardı.

"Mayıs'ta sat ve git" yatırımcıların tatil öncesinde dükkânlarını kapatıp portföylerini düzenleme eğilimini tanımlayan popüler bir Wall Street söylemidir. Ayrıca yaz aylarında hisse senetlerinin tarihsel olarak düşük performansına da gönderme yapar. Borsa İstanbul da bu geleneği devam ettirir.

Bazı yatırımcılar, piyasayı zamanlamaya çalışmanın nadiren işe yaradığı ve "Mayıs ayında sat" atasözünün modasının geçtiğini belirtse de gelenek devam ediyor.

BORSA YAZIN DÜŞTÜ

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yaz aylarında büyük bir kısmı küçük tasarruf sahibi yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan çıktı.

Mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e düştü.

Borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.

Borsada yatırımcı göçünün olduğu mayıs ayının sonundan bu yana manşet endeks BIST 100 yüzde 5 geriledi.

Borsa bu dönemde 11 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra derinleşen satışların etkisiyle cuma günü 9.907 puana kadar indi.

Borsadan kopanların 336 bini 20’li yaşlarında, 225 bini 30’lu yaşlarında, 132 bini ise 40’lı yaşlarda.

DÜŞÜŞ PORTFÖYLERİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Küçük tasarruf sahipleri borsadan çıktığı için yatırımcı sayısındaki düşüş portföyleri olumsuz etkilemedi.

Borsadaki yatırımcı göçüne rağmen pay senedi yatırımcılarının portföyleri 5.84 trilyon liradan 5.94 trilyon liraya yükseldi.

Pay senedi yatırımları 1.001 ile 5 bin lira arasında olan gruptaki yatırımcı sayısı mayısta 2 milyondu, temmuzda ise 1.4 milyona kadar indi. Böylece bu gruptaki yatırımcı sayısı 586 bin kişi azaldı.