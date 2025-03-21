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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Kayıp yüzde 5'i geçti, devre kesici uygulandı

BIST 100'deki hızlı düşüşün ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı. Pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler saat 11.22 itibarıyla devam edecek. BIST 100 endeksinde değer kaybı bu hafta yüzde 15'e yaklaştı. Banka hisseleri yüzde 8 ile düşüşe öncülük etti. BIST banka endeksindeki kayıplar bu hafta ise yüzde 25'i aştı.

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Borsa İstanbul'da sert düşüş! Kayıp yüzde 5'i geçti, devre kesici uygulandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 11:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş bugün yüzde 5'e ulaştı. BIST 100'deki hızlı düşüşün ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı. Pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu.

Saat 11.22'de başlayan işlemlerin ardından satışlar devam etti ve yüzde 7'yi aştı. Bunun üzerine devre kesici uygulaması ikinci kez çalıştı. Banka hisseleri yüzde 8 ile düşüşe öncülük etti. BIST banka endeksindeki kayıplar bu hafta ise yüzde 25'i aştı.

PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞE KARŞI ÖNLEM

Merkez Bankası, piyasadaki hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye aldı. TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı, değişik vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenledi. Takvim dışı toplanan TCMB, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ise şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını devreye aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul niye düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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