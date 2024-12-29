Borsa İstanbul'un 2024 karnesi! 33 hisseye enflasyon teğet geçti

29 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:58

BIST 100 endeksindeki 33 şirket, geçen yıl enflasyonu yendi. 23 hisse ise yılı düşüşle kapattı. Borsa İstanbul 2024'ü yükseliş, rekor ve aylar süren düşüşler ile bitiriyor. Öte yandan borsada bu yıl 34 şirketin halka arzı gerçekleşti.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Borsa İstanbul, 2024​ yılına genel olarak dalgalı bir seyirde veda ediyor. BIST 100​ bu yıl yüzde 34 değerlenirken sadece 33 hisse enflasyonu yenebildi. İşte Borsa İstanbul​'un 2024 karnesi.

BORSADA 2024 YILINI DALGALI SEYRETTİ

BIST 100 bu yıl yüzde 34 değerlendi. Yalnızca 7 ulusal endeks ve 33 şirket, yüzde 45’in üstünde yükselebildi. Sözcü’nün haberine göre, ana endeksin kalan 67 hissesinden de 23’ü yılı düşüşle kapatırken, 44’ünün kazancı yıllık enflasyonun altına kaldı.

Yıl sonu enflasyonun yüzde 45 olacağı beklentisiyle yapılan hesaba göre BIST 100’de yer alan 33 şirket enflasyon​ oranının üzerinde yükseliş kaydetti.

SİGORTA, İLETİŞİM VE BANKA ENDEKSLERİ EN ÇOK KAZANDIRAN

Yüzde 45’lik enflasyonun üzerinde kazandıran yalnızca 7 ulusal endeks bulunuyor. Ulusal endeksler arasında yüzde 89’luk yükselişle sigorta, yüzde 70’le iletişim ve banka endeksleri yılın en çok kazandıranlar oldu.

Spor endeksi ise yüzde 14’lük düşüşle negatif performansın görüldüğü tek ulusal endeks oldu.

2024’ün en çok kazandıran hisseleri şöyle;

Yüzde 164’lük artışla Tav Havalimanları,

Yüzde 133’le Garanti.

23 HİSSE İSE YILI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Yüzde 82’lik düşüş görülen Peker GMYO

Yüzde 48 kaybettiren Beşiktaş yatırımcılarını üzdü.

14 HALKA ARZ YATIRIMCIYI ÜZDÜ

Borsada bu yıl 34 şirketin halka arzı gerçekleşti. 34 şirketin 14’ü halka arzdan sonra gerileyerek yatırımcısını üzdü.

En kötü performanslar;

Yüzde 35’lik düşüşle Koton’da,

Yüzde 31 gerileyen Lila Kağıt oldu.



En büyük değer kazancı;