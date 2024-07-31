Borsa İstanbul'un en çok kazandıranları belli oldu! İşte BİST’teki sektör endeks getirileri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2024'ün ilk yarısındaki yükselişle dünyadan en çok artan borsa oldu. Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler ise netleşti. BİST’teki sektör endekslerinin getirileri sıralandı. İşte Borsa İstanbul endeks için kısa vadede takip edilecek destek ve direnç seviyeleri.
Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan sektörel endekslerin performansı incelendi. Getiri performanslarına göre ayrışan sektörel endeksler, yükselişlerin ekonomik büyüme ve yabancı yatırımcının borsaya girebileceği beklentisine göre şekillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler belli oldu.
BİST GETİRİSİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Ekonomist'te yer alan habere göre, son 1 yılda hem de yıl başından bugüne BİST’teki sektör endekslerinin getirileri sıralandı
BİST-100 Endeksi, yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. 29 Temmuz Pazartesi günü kapanışını 10.733 puan seviyesinden yapan BİST-100, salı günü 10.740 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı.
BORSANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI
2024 yılı başından 30 Temmuz’a kadarki süreçte 28 BİST sektör endeksi içerisinde en çok kazandıranın BİST-İletişim oldu. Onu BİST-Sigorta ve BİST-Banka endeksleri izledi.
BORSANIN EN AZ GETİRİ ELDE EDENLERİ
En az getiri elde edenler ise BİST-Aracı Kurumlar Endeksi, BİST-Kimya, Petrol, Plastik Endeksi ile ve BİST-Orman, Kâğıt, Basım Endeksi oldu.
Son 1 yıllık tabloda getiri sıralamasında yüzde 277’lik getirisiyle ilk sırada açık ara BİST-Sigorta Endeksi yer aldı.
Onu yüzde 133 ile BİST-Banka Endeksi takip etti.
InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, şu değerlendirmeyi yaptı;
“Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da düşen bir endeks olmadı. En çok yükselenlerin başında yüzde 89 ile iletişim sektörü yer aldı.
Onu sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 71 getiriyle sigorta ve bankacılık izledi.
Devamında ise ticaret, teknoloji ve bilişim ile gıda perakendeciliği ve holdingler sıralandı.
Sıkılaştırıcı ekonomi politikası uygulamalarıyla gıda perakendeciliği, iletişim ve ticaret gibi görece defansif sektörlere yönelimi artırmasın bekliyoruz"