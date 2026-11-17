Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü 11.841,81 puandan tamamlamasının ardından güne 11.827,83 puandan başladı. Gün içerisinde satışların etkisiyle gerileyen endeks, paylaşılan piyasa verilerinde 11.776,82 puan seviyesinde işlem gördü.

Günlük kayıp yüzde 0,55 olarak kaydedilirken endeksin haftalık yüzde 0,99, aylık bazda ise yüzde 0,47 yükselişte olması, kısa vadeli geri çekilmenin daha geniş dönemli performansla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'daki geri çekilmede küresel piyasalardaki negatif görünüm etkili oluyor. Özellikle ABD teknoloji hisselerinde ve yapay zeka odaklı şirketlerde yaşanan satışlar, gelişmekte olan piyasalarda da risk iştahını baskılıyor. Yatırımcıların Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçları beklemesi de teknoloji hisselerine yönelik temkinli duruşu artırıyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı Konut Fiyat Endeksi başta olmak üzere ekonomik verileri takip ediyor. Küresel piyasalardaki satış baskısı ve veri gündemi öncesindeki temkinli görünüm, BIST 100'deki düşüşün öne çıkan nedenleri arasında bulunuyor.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puan seviyeleri destek, 11.900 ve 12.000 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.

Endeksin 11.700 puan üzerinde tutunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşırken, yukarı yönlü hareketlerde 11.900 puanın aşılması takip edilecek. 11.700 puan desteğinin kırılması durumunda ise 11.600 puan seviyesi gündeme gelebilecek.