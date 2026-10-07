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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:44

Borsa neden düşüyor? 7 Ekim 2026 Bist100 neden düşüşte?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 7 Ekim 2026 Çarşamba günü güne yüzde 0,12 yükselişle başlamasına rağmen artan satış baskısıyla sert geriledi. Endeks gün içinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederken, küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri, 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin belirsizlikler risk iştahını baskıladı. BIST 100 günü 12.102,87 puandan tamamladı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Borsa neden düşüyor? 7 Ekim 2026 Bist100 neden düşüşte?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:44

’da haftanın üçüncü işlem gününde satış ağırlıklı seyir öne çıktı. endeksi 12.389,72 puandan ve yüzde 0,12 artışla başladığı işlem gününde özellikle bankacılık, holding ve finansal kiralama faktoring hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Gün içinde 12.000 puan seviyesine yaklaşan endeks, kapanışta yüzde 2,19 değer kaybederek 12.102,87 puana geriledi.

BİST 100 NEDEN DÜŞÜŞTE?

Borsa İstanbul’daki düşüşte yurt içindeki satış baskısının yanı sıra küresel piyasalarda risk iştahının zayıflaması etkili oldu. BIST 100, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,42 yükseldikten sonra salı günü yüzde 0,56 gerilemişti. Çarşamba günü ise başlangıçta gelen sınırlı alımların ardından satışların genişlemesiyle kayıplar belirginleşti.

Borsa neden düşüyor? 7 Ekim 2026 Bist100 neden düşüşte?

Küresel tarafta tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması yatırımcıların enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,3 seviyesinin üzerine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi de 2002'den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi de küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Zaman / GöstergeBIST 100DeğişimAçıklama
Açılış12.389,72+%0,12Güne sınırlı yükselişle başladı
Gün içi en yüksek12.389,72+%0,12Açılış seviyesi günün zirvesi oldu
Gün içi en düşük12.048,47 civarıNegatifSatış baskısı gün boyunca sürdü
İlk yarı12.120,47-%2,0513.00 itibarıyla sert düşüş
Kapanış12.102,87-%2,19Gün yüzde 2'nin üzerinde kayıpla tamamlandı
İşlem hacmi98,87 milyar TLBIST 100 işlem hacmi

Gün içi veriler piyasa seyrine göre güncellenmiştir.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100'deki gerileme yalnızca birkaç büyük hisseyle sınırlı kalmadı. Günün ilk yarısında endekse dahil hisselerin 86'sı değer kaybederken yalnızca 13 hisse yükseldi ve 1 hisse yatay kaldı. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 1,68 geriledi.

Borsa neden düşüyor? 7 Ekim 2026 Bist100 neden düşüşte?

Sektör endekslerinde de satışların geniş tabanlı olduğu görüldü. İlk yarıda sigorta endeksi yüzde 0,70 ile sınırlı da olsa yükselen tek sektör olurken, finansal kiralama faktoring endeksi yüzde 6,85 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu. Gün sonunda BIST 30 yüzde 2,52, BIST Banka Dışı Likit 10 endeksi ise yüzde 3,30 değer kaybetti. BIST 500'deki günlük kayıp yüzde 2,28 seviyesine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ VE PETROL BASKISI

ABD piyasalarında da 7 Ekim'de satış baskısı görüldü. ABD hisse senedi endeksleri önceki günlerde ulaştıkları rekor seviyelerin ardından tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle geriledi. Dow Jones yaklaşık 500 puan düşerken S&P 500 ve Nasdaq'ta da aşağı yönlü hareket görüldü.

Petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon beklentilerini artırırken merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda daha temkinli davranabileceği endişesini güçlendirdi. Dolar endeksinin de güvenli liman talebiyle yükselmesi gelişmekte olan ülke piyasaları açısından dış finansman koşullarının yakından izlenmesine neden oldu.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Piyasalarda 7 Ekim'in en önemli gündem maddelerinden biri ABD Merkez Bankasının eylül ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklar oldu. Tutanakların, para politikasının bundan sonraki dönemde hangi yönde şekillenebileceğine ilişkin ipuçları vermesi beklenirken yatırımcılar özellikle enflasyon ve yeni faiz artışı ihtimaline ilişkin ifadeleri takip etti. Fed'in takvimine göre eylül toplantısının tutanakları 7 Ekim'de yayımlanacak, bir sonraki FOMC toplantısı ise 27-28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Piyasalarda ekim ayında faiz artırımı beklentisi önceki döneme göre belirgin şekilde zayıflamış olsa da yıl sonuna doğru yeni bir faiz artışı ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki hareket birlikte izleniyor. Bu gelişmeler küresel hisse senetlerinde olduğu gibi Borsa İstanbul'da da risk iştahının dalgalanmasına neden oluyor.

FTSE RUSSELL TÜRKİYE'NİN PİYASA STATÜSÜNÜ KORUDU

Borsa İstanbul açısından günün diğer önemli gelişmesi FTSE Russell'ın Türkiye'nin piyasa statüsüne ilişkin kararı oldu. Türkiye izleme listesine alınmazken ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsü korundu. Bu gelişme, piyasa sınıflandırması açısından Türkiye için mevcut statünün devam ettiği anlamına geldi.

FTSE Russell, fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin geliştirilmesi konusunda Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ile temasların sürdüğünü bildirdi. Buna karşın bu gelişme gün içinde BIST 100'deki satış baskısını tersine çevirmeye yetmedi.

BİST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Günün ilk yarısında 12.105,64 puana kadar gerileyen BIST 100, daha sonra kayıplarını kısmen sınırlasa da 12.200 puanın altında kaldı. Gün sonunda 12.102,87 puana gerileyen endeks açısından 12.000 ve 11.900 seviyeleri takip edilen destek noktaları arasında bulunuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.200 ve 12.300 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor. Günün başlangıcında takip edilen 12.500 ve 12.600 seviyeleri ise daha yukarıdaki direnç bölgeleri olarak izleniyor. Endeksin 12.000 seviyesine yaklaşması nedeniyle yatırımcıların küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra bu teknik seviyelerdeki hareketleri de takip etmesi bekleniyor.

BİST ENDEKSLERİNDE SON DURUM

7 Ekim 2026 kapanış verilerine göre BIST 100 endeksi 12.102,87 puana gerilerken günlük kayıp yüzde 2,19 oldu. Endeksin haftalık getirisi yüzde 1,30 seviyesinde kalırken aylık değişimi yüzde 14,48 düşüş olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana getiri yüzde 7,47, bir yıllık değişim ise yüzde 11,92 oldu.

BIST 30 endeksi günü yüzde 2,52 düşüşle 14.994,62 puandan tamamladı. BIST 500 yüzde 2,28, BIST Katılım 100 yüzde 2,04 ve BIST Tüm yüzde 2,30 değer kaybetti. BIST Banka Dışı Likit 10 endeksindeki yüzde 3,30'luk gerileme ise büyük ölçekli banka dışı şirketlerdeki satışların da güçlü olduğunu gösterdi.

  • BIST 100: 12.102,87 puan, günlük değişim -%2,19
  • BIST 500: 14.202,17 puan, günlük değişim -%2,28
  • BIST 30: 14.994,62 puan, günlük değişim -%2,52
  • BIST Katılım 100: 14.070,03 puan, günlük değişim -%2,04
  • BIST Tüm: 14.418,69 puan, günlük değişim -%2,30
  • BIST Banka Dışı Likit 10: 18.261,81 puan, günlük değişim -%3,30
  • BIST Likit Banka: 14.497,11 puan, günlük değişim -%0,50
  • BIST Sürdürülebilirlik: 17.241,96 puan, günlük değişim -%2,11
ETİKETLER
#ABD
#brent petrol
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ftse Russell
#Ekonomi
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