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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da Temmuz ayı, pozitif ekonomik gelişmelerin ve kredi notu artışlarının etkisiyle yükselişle tamamlandı. BİST 100 endeksi kritik seviyelere yaklaşırken, bazı hisseler dikkat çekici performanslar sergiledi. Kimi hisseler yüzde 40’ın üzerindeki getirilerle öne çıkarken, bazıları ise yatırımcısına kaybettirdi. İşte Temmuz ayında BİST 100’de en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse...

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:04

, Temmuz ayını güçlü bir performansla tamamladı. Ekonomideki olumlu gelişmelerin etkisiyle BİST 100 endeksi yüzde 7,99 oranında yükselerek 10.743 puandan kapanış yaptı. Piyasalardaki bu yükselişte; enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyet 'nın politika faizini 300 baz puan indirerek parasal gevşeme sürecine geri dönmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırması etkili oldu.

DİRENÇ AŞILDI, GÖZLER YENİ HEDEFTE

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Temmuz ayında BİST 100 endeksi en düşük 9.940, en yüksek 10.783 puanı gördü. Ay kapanışı ise teknik açıdan kritik eşik kabul edilen 10.750 puanın hemen üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması durumunda endeksin 10.950 - 11.250 puan aralığına doğru hareketlenebileceğini öngörüyor. Olası geri çekilmelerde ise 10.550 puan ilk önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

İŞTE TEMMUZ AYININ EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSESİ

Temmuz ayında BİST 100 endeksinde yatırımcısına en fazla kazandıran şirketler şöyle sıralandı:

10 - Girişim Elektrik (GESAN)

Hisse fiyatı: 50,00 TL
Aylık değişim: %23,46

9 - Aselsan (ASELS)

Hisse fiyatı: 187,00 TL
Aylık değişim: %24,01

8 - Kontrolmatik (KONTR)

Hisse fiyatı: 25,42 TL
Aylık değişim: %25,16

7 - MİA Teknoloji (MIATK)

Hisse fiyatı: 36,04 TL
Aylık değişim: %25,23

6 - Enerya Enerji (ENERY)

Hisse fiyatı: 8,56 TL
Aylık değişim: %26,07

Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

5 - Ral Yatırım Holding (RALYH)

Hisse fiyatı: 124,90 TL
Aylık değişim: %28,23

4 - Margün Enerji (MAGEN)

Hisse fiyatı: 43,70 TL
Aylık değişim: %33,39

3 - Otokar (OTKAR)

Hisse fiyatı: 552,50 TL
Aylık değişim: %34,84

2 - Graintürk Holding (GRTHO)

Hisse fiyatı: 462,00 TL
Aylık değişim: %38,63

1 - Destek Finans Factoring (DSTKF)

Hisse fiyatı: 536,00 TL
Aylık değişim: %46,15

Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

TEMMUZ AYININ EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 HİSSESİ

Aynı dönemde BİST 100 endeksinde en çok değer kaybeden şirketler ise şöyle sıralandı:

10 - Koza Altın (KOZAL)

Hisse fiyatı: 22,86 TL
Aylık değişim: %-4,75

9 - Altınay Savunma (ALTNY)

Hisse fiyatı: 77,85 TL
Aylık değişim: %-4,95

8 - TAV Havalimanları (TAVHL)

Hisse fiyatı: 245,80 TL
Aylık değişim: %-7,07

7 - Türk Telekom (TTKOM)

Hisse fiyatı: 54,45 TL
Aylık değişim: %-7,48

6 - Işıklar Enerji (IEYHO)

Hisse fiyatı: 12,83 TL
Aylık değişim: %-8,36

Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

5 - İpek Doğal Enerji (IPEKE)

Hisse fiyatı: 54,55 TL
Aylık değişim: %-9,01

4 - Şekerbank (SKBNK)

Hisse fiyatı: 5,85 TL
Aylık değişim: %-11,23

3 - Kuyaş Yatırım (KUYAS)

Hisse fiyatı: 56,90 TL
Aylık değişim: %-11,37

2 - Koza Anadolu Metal (KOZAA)

Hisse fiyatı: 74,50 TL
Aylık değişim: %-11,41

1 - Turex Turizm (TUREX)

Hisse fiyatı: 11,18 TL
Aylık değişim: %-33,33

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#Borsa İstanbul
#Borsa İstanbul
#Merkez Bankası
#BİST 100
#Moody’s
#Ekonomi
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