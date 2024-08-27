Borsa yatırımcısı dikkat! En beğenilen 5 hisse belli oldu: İşte en çok kazandıran şirket

27 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:35

Aracı kurumların model portföylerinden en çok yer verdikleri beş hisse belli oldu. 28 model portföy ve öneri listesinden elde edilen verilere göre, en beğenilen hisseler arasında Turkcell, THY, Migros, BİM ve Akbank yer alıyor.

EN BEĞENİLEN HİSSELER BELLİ OLDU

Foreks Haber’de yer alan habere göre, model portföyün 17'sinde THY 16, Migros 13, BİM 13 ve Akbank 10 yer alıyor. Bunları 9 model portföyde yer alan Mavi Giyim ve Sabancı Holding izledi. 8 portföyde Koç Holding ve Tüpraş, 7 model portföyde İş Bankası C, TAV Havalimanları ve YKB yer aldı.

HİSSELER İÇİN HEDEF FİYATLAR

Beğenilen hisse listesinin başında yer alan Turkcell’in model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 137,09 TL olurken THY için ortalama hedef fiyatı 443,02 TL oldu.

BİM için 673,98 TL, Migros için 696,68 TL, Akbank için 81,88 TL, Mavi Giyim için 142,43 TL, Sabancı Holding için 127,12 TL, Koç Holding için 311,04 TL ve Tüpraş için 222,89 TL, Coca-Cola İçecek için 90,54 TL, İş Bankası C için 19,76 TL, TAV Havalimanları için 358,29 TL ve YKB için 42,45 TL oldu.

EN ÇOK HANGİ HİSSE KAZANDIRDI

En çok beğenilen 10 hisse içinde en yükse getiri potansiyeli yüzde 70,81 getiri ile Koç Holding yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 33,73 kazandırdı.