Borsada en çok kazandıran hisseler belli oldu! BIST 100'de altın değerinde fırsatlar

20 Aralık 2024 16:55 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:57

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler ve potansiyel getiri oranları sıralandı. Tam 74 hisse değerlendirmeye alındı. İşte yatırımcısının yüzünü güldüren en çok kazandıran hisseler.

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Tam 29 aracı kurum ve bankanın yayınladığı raporları derleyen ForeksHaber, 1 Ekim-19 Aralık tarihleri arasında 2024 yılı son çeyreğine kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseleri sıraladı.

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27 azalışla 9.739,10 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu.

BORSADA EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN HİSSELER

Borsada bu dönemde en yüksek getiri potansiyelleri belli oldu. Bu hisseler gelecek 12 aya yönelik öngörülen hedef fiyatlara göre sıralandı.

İlk sırada yer alan TAB Gıda'nın bu hedef fiyatların ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 80,52 oldu.

İkinci sırada yüzde 79,03 getiri potansiyeli olduğu ile Ülker Bisküvi,

üçüncü sırada yüzde 76,84 ile Anadolu Sigorta,

döndüncü sırada yüzde 71,67 ile Kimpur yer aldı.

En fazla getiri potansiyeline sahip hisseler şöyle: