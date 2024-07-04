Borsanın en değerli 10 şirketi sıralaması değişti! Türk Hava Yolları geriledi, Garanti değerlendi

04 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:11

Konkordato ilan eden ve iflas bayrağı çeken şirket sayısı giderek artıyor! Ticaret sahnesinde korkutan veri

Konkordato ilan eden ve iflas bayrağı çeken şirket sayısı giderek artıyor! Ticaret sahnesinde korkutan veri

Geçen yılı 2 trilyon 664 milyar TL piyasa değeri ile kapatan borsanın en değerli 10 şirketi yılın ilk yarısında ilk altı ayda yüzde 51,9 büyüdü.

Borsanın en değerli on şirketinin toplam değeri 4 trilyon liranın üzerini gördü.

Şirketler arasındaki sıralamalarda da değişiklik yaşandı.

BORSA İSTANBUL'DA AYLIK KAPANIŞ REKORU

2024'ün ilk yarı­sındaki yüzde 42,54'lük yükselişle borsa yine parladı.

Aylık kapanış reko­runu da tazeleyen endeks en yüksek se­viye olan 11.088,01 puana ulaştı.

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, en değerli ilk on şirke­tin toplam değeri yılın ilk yarısın­da yüzde 51,9 arttı ve 4 trilyon 46 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 ar­ttı.

BANKACILIK ENDEKSİ ÖN PLANDA

İlk on şirkette bankalar ağırlığını korudu. Pi­yasa değeri en yüksek on şirketin 4’ünü bankalar oluşturdu.

Garan­ti BBVA, İş Bankası, Akbank piya­sa değerlerini yükseltti. Geçen yıl listede olmayan Yapı Kredi, listeye girdi.

KOÇ'UN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

Koç Holding, sıralaması değişmedi. Listede zirvedeki yerini korudu. Yılın ilk yarısında piyasa değeri 575 milyar 141 milyon TL oldu.

Piyasa değerini en fazla artıran Garanti BBVA oldu. Liste­de ise ikinci sıraya yükseldi.

Geçen yıl ikinci sırada olan Türk Hava Yolları üçüncü sıraya geriledi.

İş Bankası yılın ilk yarısında sıralamada dörde yerleşti.

Ford Otosan, piyasa değerini ise 259 milyar 497 milyon TL’den 394 milyar 422 milyon liraya yük­selterek dör­düncülükten beşinciliğe düştü.

Akbank, yılın ilk yarısında değerini yüzde 75,38 artırarak altıncı sıraya ka­dar yükseldi

BİM Mağazalar, bu yıl değe­rini yüzde 81,21 artırarak yedin­ci sıraya çıktı.

Tüpraş ise yılın ilk yarısında listede sekizinci sırada yer aldı.

Aselsan kendisine dokuzunca sırada yer bulabildi. Piyasa değerini yüzde 30,28 artırmasına rağmen 267 milyar 216 milyon lirada kaldı.

Enka İn­şaat, , yılın ilk yarısın­da kendisine onuncu sırada yer buldu.

Geçen yıl sekizinci sırada yer alan Sasa Polyester ise bu yıl ilk on şirket ara­sına giremedi.