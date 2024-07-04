Borsanın en değerli 10 şirketi sıralaması değişti! Türk Hava Yolları geriledi, Garanti değerlendi
Borsanın en değerli 10 şirketi arasındaki dengeler değişti. En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı. 10 şirkette yüzde 51,9'luk büyüme gerçekleşti. Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank piyasa değerlerini yükseltti. . Geçen yıl listede olmayan Yapı Kredi, listeye girdi.
Geçen yılı 2 trilyon 664 milyar TL piyasa değeri ile kapatan borsanın en değerli 10 şirketi yılın ilk yarısında ilk altı ayda yüzde 51,9 büyüdü.
Borsanın en değerli on şirketinin toplam değeri 4 trilyon liranın üzerini gördü.
Şirketler arasındaki sıralamalarda da değişiklik yaşandı.
BORSA İSTANBUL'DA AYLIK KAPANIŞ REKORU
2024'ün ilk yarısındaki yüzde 42,54'lük yükselişle borsa yine parladı.
Aylık kapanış rekorunu da tazeleyen endeks en yüksek seviye olan 11.088,01 puana ulaştı.
Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, en değerli ilk on şirketin toplam değeri yılın ilk yarısında yüzde 51,9 arttı ve 4 trilyon 46 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 arttı.
BANKACILIK ENDEKSİ ÖN PLANDA
İlk on şirkette bankalar ağırlığını korudu. Piyasa değeri en yüksek on şirketin 4’ünü bankalar oluşturdu.
Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank piyasa değerlerini yükseltti. Geçen yıl listede olmayan Yapı Kredi, listeye girdi.
KOÇ'UN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ
Koç Holding, sıralaması değişmedi. Listede zirvedeki yerini korudu. Yılın ilk yarısında piyasa değeri 575 milyar 141 milyon TL oldu.
Piyasa değerini en fazla artıran Garanti BBVA oldu. Listede ise ikinci sıraya yükseldi.
Geçen yıl ikinci sırada olan Türk Hava Yolları üçüncü sıraya geriledi.
İş Bankası yılın ilk yarısında sıralamada dörde yerleşti.
Ford Otosan, piyasa değerini ise 259 milyar 497 milyon TL’den 394 milyar 422 milyon liraya yükselterek dördüncülükten beşinciliğe düştü.
Akbank, yılın ilk yarısında değerini yüzde 75,38 artırarak altıncı sıraya kadar yükseldi
BİM Mağazalar, bu yıl değerini yüzde 81,21 artırarak yedinci sıraya çıktı.
Tüpraş ise yılın ilk yarısında listede sekizinci sırada yer aldı.
Aselsan kendisine dokuzunca sırada yer bulabildi. Piyasa değerini yüzde 30,28 artırmasına rağmen 267 milyar 216 milyon lirada kaldı.
Enka İnşaat, , yılın ilk yarısında kendisine onuncu sırada yer buldu.
Geçen yıl sekizinci sırada yer alan Sasa Polyester ise bu yıl ilk on şirket arasına giremedi.