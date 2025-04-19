Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul, 14-18 Nisan haftasını hafif bir düşüşle tamamlarken, piyasalar gündemdeki gelişmelerin etkisi altında seyretti. Haftalık performansa bakıldığında, BIST 100 endeksinde sınırlı bir geri çekilme yaşanırken, yatırımcılarına kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Yurt dışı piyasaların paskalya tatili nedeniyle haftanın son günlerinde kapalı olması, işlem hacimlerinde de bir miktar düşüşe yol açtı.



EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100 endeksi, 14-18 Nisan haftasını yüzde 0,68 oranında kayıpla kapattı. Bankacılık endeksi haftayı yüzde 3,86 düşüşle tamamlarken, sanayi endeksi ise yüzde 0,07 ile sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Sektörel bazda incelendiğinde ise en çok kazandıran sektör yüzde 4,49 artışla sigorta olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 7’lik düşüşle spor sektörü oldu.



Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında Oba Makarnacılık (OBAMS) yüzde 35,06’lık artışla zirvede yer aldı. Onu, yüzde 21,98 yükselişle Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 19,01 primle Enerya Enerji (ENERY) takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Diğer yandan en çok değer kaybeden hisseler arasında ilk sırayı yüzde 12,19’luk düşüşle Emlak Konut GYO (EKGYO) aldı. Otokar (OTKAR) yüzde 8,40, Ford Otosan (FROTO) ise yüzde 7,55 oranında değer kaybıyla bu şirketin ardından geldi.



İşlem hacmi bakımından en dikkat çeken hisseler sıralamasında ise Türk Hava Yolları (THYAO), 43 milyar 460 milyon TL’lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı. Akbank (AKBNK) 31 milyar 809 milyon TL, Aselsan (ASELS) ise 28 milyar 184 milyon TL ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.



BIST 100 endeksine dahil hisselerin toplam piyasa değeri ise geçtiğimiz haftaya kıyasla hafif bir azalışla 8 trilyon 473 milyar TL seviyesine indi. Piyasa değeri açısından liderliğini sürdüren Aselsan (ASELS), 592 milyar 344 milyon TL ile ilk sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları (THYAO), bu hafta 440 milyar 220 milyon TL piyasa değeriyle ikinciliğe yükselirken, Garanti BBVA (GARAN) ise 431 milyar 760 milyon TL ile üçüncü sıraya geriledi.